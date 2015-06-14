به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تخلف میزانسنیک سهراب» به نویسندگی و کارگردانی حمید دهقانی که قرار است از ۲۱ تیرماه در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه رود آخرین تمرینهای خود را پشت سر می گذارد.

این نمایش داستان سهراب پاكزاد است که آرزوهای بزرگی در سر دارد و همیشه به آنها فكر می كند. اما كنترل زندگی و فكرش از دست او خارج می شود.

حمید دهقانی کارگردان این نمایش در این باره گفت: این نمایش در رابطه با تحلیل ریشه های خشونت با دیدگاهی متفاوت درجامعه است. «تخلف میزانسنیک سهراب» دارای متنی واحد است اما برای اجرای این متن بازیگران این نمایش به صورت کارگاهی تمرین کردند. ما سعی کردیم برای تمرین این نمایش از چهارچوب های رایج تئاتری فاصله بگیریم تا بتوانیم معنای خشونت را به درستی نشان دهیم به همین دلیل به دل جامعه رفتیم و مکان تمرین ما در سطح شهر بود، ما حتی در پارک کودکان هم تمرین کردیم.

شهروز دل افكار، حسین امیدی، حسام محمودی، فرزانه سهیلی، فرانک كلانتر، داراب داداش زاده، سیما بابایی بازیگران این نمایش هستند. مجید عبدی دستیار كارگردان، الهه برادران منشی صحنه، محمد لسانی، معین طاهری مدیر صحنه، امین خطیبی مجری طرح، الهه حاجی زاده مشاوره رسانه ای عوامل اجرایی این نمایش هستند.

آغاز پیش‌فروش تخفیف‌دار نمایش «ستوانِ اینیشمور»

نمایش «ستوانِ اینیشمور» به کارگردانی محمد حسن معجونی از روز چهارشنبه ۳ تیر در نمایشخانه‌ ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش اثر مارتین مک دونا با ترجمه زهرا جواهری است.

بازیگران «ستوانِ اینیشمور» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: رضا بهبودی، سعید چنگیزیان، مازیار سیدی، هوتن شکیبا، امیرحسین طاهری، به‌آفرید غفاریان، فربد فرهنگ و نوید محمدزاده.

این نمایش پیش‌فروش تخفیف‌دار بلیت خود را آغاز کرده است و علاقمندانی که قبل از آغاز نمایش بلیت آن را پیش خرید کنند از تخفیف برخوردار خواهند شد.

قیمت بلیت این نمایش ۲۵ هزار تومان است که علاقمندان به دیدن آن در صورت پیش خرید بلیت تا قبل از شروع اجرا می‌توانند آن را با قیمت ۲۰ هزار تومان خریداری کنند. بدیهی است با شروع اجرا، بلیت به قیمت عادی خود باز خواهد گشت.

«ستوانِ اینیشمور» فقط ۳۰ اجرا خواهد داشت و اجراهای آن قابل تمدید نخواهد شد. در این نمایش، بهارک خاوری و لیلا پرورش به عنوان تهیه کننده حضور دارند.

طراح لباس «ستوانِ اینیشمور» سمانه حسینی و طراح آکسسوار آن شیما میرحمیدی است. همچنین بهراد جوانبخت گرافیست این نمایش است و رضا قاضیانی به عنوان عکاس با «ستوانِ اینیشمور» همکاری می‌کند. در این نمایش بهارک خاوری و پریا نجم روشن طراحی گریم را برعهده دارند. روابط عمومی «ستوانِ اینیشمور» نیز مریم سپهری است.

این نمایش از تاریخ یاد شده هر شب ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی نمایشخانه‌ ایرانشهر روی صحنه خواهد بود.

«در بارانداز» آماده اجرا می شود

نمایش «در بارانداز» نوشته باد شولبرگ به کارگردانی امیرکاوه آهنین جان در تالار حافظ روی صحنه خواهد رفت. امیرکاوه آهنین جان قصد دارد نمایش «در بارانداز» را که برداشتی از فیلم مشهور الیا کازان است آماده اجرا و روی صحنه ببرد.

بازیگر نمایش «دایره گچی قفقازی» درباره نگرش خود برای انتخاب و اجرای این اثر گفت: دلیل نخست من برای به صحنه بردن این اثر بن مایه بشری این داستان است که تاریخ مصرف ندارد و در هر زمان و دوره ای حرف روز جامعه است. دلیل دومم انتخاب یک کار متفاوت با شیوه اجرایی منحصر به فرد بود که خوشبختانه این امکان وجود داشت و سریعا دست به کار شدم. لذا فیلمنامه در بارانداز نوشته باد شولبرگ را دراماتورژی و با انجام تغییراتی آن را آماده اجرای صحنه ای کردم.

وی ادامه داد: از اواسط شهریور ماه سال گذشته مراحل اولیه کار انجام شد و با انتشار فراخوان عمومی جذب بازیگر و برگزاری جلسات مصاحبه، پروسه انتخاب بازیگران آغاز شد و تا پایان اسفند همان سال بیشتر گروه بازیگران از بین فعالان جوان و کمتر شناخته شده انتخاب شدند و در ادامه مراحل تمرین آغاز شد که قدم نخست یک دوره سه ماهه آموزشی و به خصوص تمرکز حول فضای ایده اجرایی نمایش بود.

این نمایش شهریور و مهرماه ۹۴ در تالار حافظ روی صحنه می رود. بخشی از عوامل نمایش عبارتند از: دراماتورژ و کارگردان: امیرکاوه آهنین جان، تهیه کننده و مجری طرح: مهدی خان احمدی، منشی صحنه: مریم گرجی پور، طراح گریم: تینا بخشی، طراح لباس: سمانه احمدی، عکاس: ساینا قادری، مهندسی و مشاور طراحی صدا: آیدین الفت و ...