تریلی حامل سوخت در علی آبادکتول واژگون شد

علی اصغر آشور فارسیانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: یک دستگاه تریلی حامل سوخت پیش از ظهر یکشنبه، در مسیر علی آباد آزادشهر واژگون شد.

وی افزود: این تریلی که ۲۴ تن بنزین را از فریدون کنار به مقصد افغانستان حمل می کرد، در محل پیچ تند کمربندی جدید قلی آباد واژگون شد و بنزین آن روی زمین جاری شد.

وی بیان کرد: این سانحه یک نفر مجروح داشت که به صورت سرپایی مداوا شد.

فارسیان ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مشکل رسیدگی و مسیر بازگشایی شد و اکنون تردد در این مسیر به راحتی امکان پذیر است