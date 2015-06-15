کاهش تورم و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت مهمترین دستاورد دولت است

به گزارش خبرنگار مهر محمد علی نجفی شامگاه یکشنبه در جشن گرامیداشت سالروز ۲۴ خرداد «حماسه بزرگ حضور» با اشاره به فاصله ۱۳ میلیونی رای رییس جمهور با رقیب بعد از خود اظهار کرد: این میزان اختلاف قابل توجه است و منتقل کننده یک گفتمان ویژه است.

وی با بیان اینکه مردم ایران در ۲۴ خرداد با عشق وارد انتخابات شدند، تصریح کرد: هدایت مقام معظم رهبری و مطرح کردن بحث حق الناس بودن رای مردم، شرایط مناسبی را برای انتخابات فراهم کرد و اراده مردم برای پرکردن خلاء های موجود در جامعه باعث پیروزی دولت تدبیر و امید شد.

نجفی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای رییس جمهور نجات اقتصاد ایران بوده است، گفت: دولت تدبیر و امید کشور را با تورم بالای ۴۵ درصد و رشد اقتصادی منفی ۶.۸ تحویل گرفت اما امروز بعد از گذشت ۲ سال و عزم جدی در این باره توانسته تورم را به ۱۵ درصد و رشد اقتصادی را به عددی مثبت برساند.

وی ادامه داد: خوشبختانه همزمان با حرکت دولت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی، در استان گیلان نیز عزم جدی برای کاهش تورم به کار گرفته شد و امروز گیلان در جایگاهی است که میزان تورم اعلام شده برای این استان از بانک مرکزی، ۲ درصد پایین تر از میانگین کشوری است.

نجفی فضای استان برای جذب سرمایه گذار را تا قبل از سال ۹۲ مناسب ندانست و گفت: اکنون ما به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم و جلسات متعددی برای این منظور تشکیل می شود.

وی همچنین عملکرد دولت در بخش درمان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه دولت در بحث درمان نیز اقدامات موثری انجام داده و توانسته پرداخت هزینه های بیمار را از ۳۷.۵ درصد به ۴.۵ درصد برساند.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تغییرات ۸۶ درصدی مدیران استانی گفت: این تغییرات به دلیل شرایط خودشان، شرایط کشور و یا پیگیری خود ما بوده است.

نجفی حضور در ستاد انتخاباتی روحانی را تنها شاخص مورد نظر استانداری ندانست و بیان زاویه نداشتن با دولت یکی از معیارهای ما بوده است.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد نیروهای تغییر کرده، افراد خارج از حوزه کارکنان وزارت کشور بودند و تغییر این افرادی به راحتی امکان پذیر نبود.

استاندار گیلان با بیان اینکه این دولت بیشترین حجم سوال، کارت و اخطار را دریافت کرده است، گفت: این درحالی است که در دولت های قبلی علیرغم عملکرد های نامناسب، با حجم کمتری از سوال و اخطار روبرو بودیم.

نجفی واردات هزار و ۹۵۰ تن برنج در دولت قبلی را اشتباه دانست و اظهار کرد: واردات بی رویه برنج در دولت قبل ضربات سنگینی به بازار برنج داخلی وارد کرد و استان گیلان نیز از این بابت تاوان سنگینی پرداخت.

وی همچنین با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال گفت: قطعا انتخابات خوبی را خواهیم داشت و باید حافظ رای مردم باشیم.

نجفی در ادامه سفر رییس جمهور به گیلان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تکمیل آزاد راه، راه آهن و سدهای نیمه تمام از مهم ترین بحث هایی بود که تکلیفشان در سفر رئیس جمهوری مشخص شد.

وی همچنین ظرفیت زنان به عنوان بخشی از نیروی انسانی جامعه را بالا توصیف و تاکید کرد: باید شرایط حضور زنان در جامعه با توجه به توانمندی های بالایی که دارند، بیش از پیش فراهم شود.

استاندار گیلان با اشاره به تلاش برای افزایش اشتغال در استان گفت: استان گیلان توانسته در طی ۱۸ ماه از رده دوم استان های بیکار به رتبه ۸ برسد که عملکرد خوبی ارزیابی می شود و همچنین فعالیت های مناسبی در بخش چای، کشت صنوبر و پرورش کرم ابریشم اتفاق افتاده که همه این موارد منجر به افزایش اشتغال در استان خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین پیگیر طرح به کارگیری جوانان به عنوان مشاورین جوان ادارات نیز هستم.

سخنرانی معاون حقوقی رییس جمهور در این مراسم به دلیل سفر ریاست جمهوری به استان خراسان شمالی لغو شد.