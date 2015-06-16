شروط عجیب وزارت ورزش برای واگذاری استقلال به خانواده حجازی

به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از آنکه اتهاماتی به خانواده ناصر حجازی مبنی بر ورود به حوزه اجاره کردن استقلال به قصد انتخاب مربی وارد شد، این خانواده با انتشار بیانیه ای در این رابطه توضیحاتی ارائه و البته پرسش هایی مطرح کردند. در این بیانیه نوشته شده است:

روز گذشته خبری بر روی خروجی یکی از خبرگزاریها قرار گرفت مبنی بر آنکه خانواده ناصر حجازی در پاسخ به مسوولین وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده‌اند که برنامه آنها به جای حمایت مالی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران بیشتر بر روی انتخاب سرمربی است و ... .

جهت روشن شدن افکار عمومی با تکذیب خبر فوق باید اعلام کرد تنها چند ساعت پس از ارائه نامه از سوی آتیلا حجازی جهت حمایت مالی از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران با پشتوانه مالی افرادی شناخته شده با سالها سابقه حضور در عرصه ورزش به جناب آقای نصراله سجادی که مدتی است پیگیری امور دو باشگاه بزرگ پایتخت را عهده دار است، شخص جناب آقای امیر رضا خادم پیگیر نامه ارسالی شد که پس از ارسال خواسته‌های وزارت ورزش و جوانان به خانواده حجازی، نمایندگان آتیلا حجازی خواستار دیدار جهت گفتگو پیرامون موارد ارسالی از سوی وزارت شدند اما در هر مرتبه از قرار‌های تعیین شده از سوی دفتر جناب آقای امیر رضا خادم با تناقض‌هایی روبه رو می‌شدند که لغو جلسات را به همراه داشت.

در گفتگوهای انجام شده نماینده خانواده ناصر حجازی با دفتر یا شخص جناب آقای خادم کوچکترین اشاره‌ای به انتخاب سرمربی نشده است و تنها بحث بر سر رقم درخواستی وزارت ورزش و جوانان بود که به مراتب بیشتر از درخواست آتیلا حجازی طلب کرده بودند.

لذا با لغو جلسات و از سویی ایمیل ارسالی وزارت ورزش و جوانان به خانواده ناصر حجازی پیرامون خواسته‌هایشان، جهت روشن شدن ابهامات موجود موارد زیر مطرح است:

1 - نامه خطاب به جناب آقای نصراله سجادی بوده است. اینکه چرا پیگیری آن از سوی جناب آقای خادم صورت گرفته است برای خانواده حجازی جای سوال داشت. به خصوص که اعلام شده بود ایشان دیگر مسئولیتی در امور مربوط به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ندارند.

2 - وزارت ورزش و جوانان از خانواده ناصر حجازی خواستار حضور همه ساله باشگاه استقلال تهران در جام باشگاههای آسیا شده است. این مهم آیا برای اسپانسر فعلی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران نیز لحاظ شده است که اگر این گونه است چرا در سال گذشته به دلیل عدم کسب این مهم، وزارت با آنها برای اعطای برند استقلال به مدت سه سال وارد گفتگو شده است ؟

3 - وزارت انتخاب ذو عضو و یک مدیر عامل را بر عهده اسپانسر گذاشته است. در شرایطی که اسپانسر کماکان به صورت رسمی اعلام نشده است، چرا وزارت ورزش و جوانان به دنبال انتخاب سرمربی است؟ آیا انتخاب سرمربی خارج از اراده اسپانسر حرفه ای و منطقی است آن هم در شرایطی که از آنها انتظار کسب سهمیه آسیایی در هر سه سال وجود دارد؟

4 - وقتی قرار بر بهره برداری از برند دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس در طی 3 سال است، آیا بدون برگزاری مزایده این مهم امکان پذیر است؟ انجام این مهم بعدتر استقلال و پرسپولیس را به لحاظ قانونی وارد چالشی دیگر نخواهد کرد؟

5 - این توضیح داده شود که چرا با لغو جلسات با متقاضیانی از جمله : خانواده ناصر حجازی ، گفتگوهایی جدی جهت اعطای برند باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران به شرکت توسعه صنایع نوین ایران وجود دارد در حالی که ظاهرا در اسفند ماه سال گذشته این شرکت از پرداختی‌های خود سرباز زده است تا هیات مدیره و شخص جناب آقای امیر رضا خادم با امضای متممی بر قرارداد با شرکت مذکور، هر گونه پرداختی از آن تاریخ به بعد را جزو مطالبات جناب آقای شاهرخ سبک دست نماینده شرکت مذکور منظور نمایند تا پس از آن باقی تعهدات ایشان انجام پذیرد . به عبارتی ظاهرا شرکت مذکور فقط ملزم به پرداخت تقریبا 12 میلیارد تومان بوده است و سایر پرداختی‌های وی از تاریخ ذکر شده به بعد، مطالباتی است که می‌تواند از مالک بعدی باشگاه استقلال تهران طلب نماید !

6 - اخیرا این شایعه و سوال ایجاد شده است جناب آقای شاهرخ سبک دست به نوعی زیر نظر یکی از مدیران عامل سابق باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران که با مشکلاتی نیز مواجه است، فعالیت می‌کند ، لطفا صحت یا کذب بودن این مطلب اعلام گردد تا خانواده حجازی و شرکای آنها پیرامون مطالبات شرکت توسعه صنایع نوین ایران از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران بر طبق توضیحات بند قبلی، بررسی بیشتری داشته باشند.