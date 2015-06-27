تکرار اختلاس در سیستان و بلوچستان/ اختلاس شرکت غله‌ در دست بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روزهای سال نو با اختلاس و کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی مجموعه فرهنگی کانون ازدواج آسان گره خورد که به گفته رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان این پرونده یکی از سخت ترین پرونده های در حال بررسی استان است که با جدیت و بدون هیچ اقماضی ادامه دارد.

پس از آن بارها و بارها گزارش ها و اخبار متعددی در زمینه اختلاس یا کلاهبرداری در سطح استان شنیده شده است که مهم ترین آن علنی شدن اختلاس گمرکات چابهار که بسیاری از بخش های را با خود دخیل می کند.

بخشی از جرائم گمرک چابهار به حوزه نیروی انتظامی برمی گردد

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان گفت: یک بخش از جرائم گمرک چابهار به نیروی انتظامی بر می گردد که در این زمینه مکاتبات لازم با حفاظت اطلاعات ناجا صورت گرفته است.

محمد مرزیه در این باره اظهار داشت: طی مکاتبات لازم با حفاظت اطلاعات ناجا از آنان خواسته شده بررسی های لازم را انجام و افراد مورد نظر را بعد از مشخص شدن به این نهاد معرفی کنند.

وی با اشاره به اختلاس گمرک چابهار افزود: متهم اصلی پرونده گمرک چابهار یکی از مدیران اصلی بوده که طی هشت ماه بازداشت در دو مقطع، اکنون به قید وثیقه آزاد است.

دادستان زاهدان بیان کرد: در راستای تحقیقات این پرونده، از این متهم منازل مسکونی و اموالی شناسائی شد و به منظور رسیدگی بیشتر به دادگاه انقلاب ارسال شد.

مرزیه یاد آور شد: همچنین در این زمینه بسیاری خودرو های سنگین قاچاق نیز متوقف شدند.

این مقام قضائی سیستان و بلوچستان گفت: در زمینه تکمیل این پرونده، همه عوامل که رشوه های بالائی داده بودند نیز دستگیر و تفیهم اتهام شده و قرار نهایی برای آنان صادر شد.

وی افزود: برای این متهمان در دادگاه مجوز صدور حکم با نظر قاضی صادر خواهد شد، هچنین یک نفر دیگر به عنوان متهم وجود دارد که بعد از تکمیل مستندات وی نیز دستگیر خواهد شد زیرا مشخص شده این متهم نیز در این زنجیره جرائمی که در حوزه چابهار، استان و بخشی از نقاط دیگر کشور اتفاق افتاده، دخیل است.

۱۰ میلیارد ریال از تخلفات ازدواج آسان بازگردانده شد

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان هفته پیش نیز در نشست با خبرنگاران با اشاره به تخلفات کانون ازدواج آسان گفت: در پی اطلاع از کلاهبرداری در دفتر این کانون فرهنگی بلافاصله مراتب مورد بررسی قرار گرفت و پس از محرض شدن تخلفات اعلامی، بلافاصه مکان این دفتر پلمب و تعدادی از افراد دستگیر و شکایات مالباختگان جمع آوری شد.

وی اظهار داشت: پس از دستگیری این افراد بررسی های بیشتر برای شناسائی و دستگیری عوامل اصلی این تخلفات آغاز شد که پس از گذشت مدت زمانی متهمان اصلی نیز شناسائی و با دستور قضائی دستگیر شدند.

مرزیه بیان کرد: در بین دستگیرشدگان افراد مختلفی با چهره های موجه به چشم می خورد اما بدانید و یقین داشته باشد که این مسائل در روند پیگیری، صدور و اجرای حکم تاثیری نخواهند داشت.

وی افزود: بررسی این پرونده به طور جد در دستور کار قرار دارد و به طور قانونی با تمامی متهمان به سبب سو استفاده از اعتماد مردم برخورد خواهد شد، در این رابطه متهمان بسیاری دستگیر که هشت نفر از آنان با ارائه وثیقه موقتا آزاد شدند.

دادستان زاهدان با بیان اینکه اولویت در رسیدگی به این پرونده با کسانی است که برای وسیله نقلیه پول پرداخت کردند، افزود: در این پرونده ۱۰ تا ۱۵ نفر متهم دستگیر شدند و با توجه به اهمیت رسیدگی به این پرونده برای بازگرداندن حق و حقوق مردم به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

وی یاد آور شد: با دستگیری متهمان مراحل شناسائی و توقیف اموال آنان از قبیل حساب های بانکی، خودروها و اراضی خریداری شده آغاز شد که در وهله نخست اموال موجود در استان توقیف و در مرحله دوم اموالی را هم که این افراد در استان های دیگر تهیه و یا انتقال داده بودند شناسائی و توقیف شدند که از جمله آن می توان به خودروهای گران قیمت اشاره کرد.

مرزیه افزود: تا کنون ۱۰ میلیارد از ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری این مجموعه بازگردانده شده است و طی ۲۰ روز پس از ماه مبارک رمضان به تمامی ۸۰۰ شکات این پرونده جواب داده خواهد شد.

بررسی اختلاس شرکت غله با جدیت ادامه دارد

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اختلاس شرکت غله اظهار داشت: در خصوص شرکت غله استان نیز پس از دریافت گزارشات متعددی در باره قاچاق آرد، تبانی در فروش غیر قانونی سیلوی گندم، سردخانه و حتی منازل سازمانی بلافاصله بررسی اولیه پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از آغاز تحقیقات، تعداد هشت عامل این اختلاس از جمله مدیران سابق شرکت غله به همراه تعدادی از افراد متولی در فروش آرد استان شناسائی و دستگیر شدند.

این مقام قضائی استان بیان کرد: با دستگیری این متهمان، تحقیقات اولیه از آنان آغاز شد و این پرونده همچنان منتظر نتیجه بازرسی های بازرسان است که به در آینده ای نزدیک به اتمام می رسد.

وی یاد آور شد: بازرسان اکنون مشغول بازرسی اسناد و مدارک موجود در شرکت غله هستند که پس از پایان بازرسی ها اگر نیاز به دستگیری اشخاص دیگری بود شک نکنید دستگاه قضا با جدیت وارد عمل خواهد شد.

دادستان زاهدان اظهار داشت: همچنین بازجوئی ها از هشت متهم این پرونده نیز ادامه دارد، لذا با توجه به این که قاچاق آرد آن هم به صورت خیلی بالا اتفاق افتاده در بحث تبانی نیز دادستانی ورود پیدا کرده و در حال بررسی موضوع است.

وی یاد آور شد: سیستم قضا به محض پیشرفت در این پرونده آن را به اطلاع عموم خواهد رساند.