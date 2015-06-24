به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر سجادی با اشاره به ادامه عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت با وجود آزادسازی قیمت‌ها، گفت: سامانه هوشمند سوخت پشتوانه مهمی برای فناوری اطلاعات کشور است و برای اجرای سامانه کارت سوخت سرمایه گذاری بالایی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه به مردم توصیه می کنیم کارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند، تصریح کرد: از این رو، هنگام سوخت گیری از کارت خود و فقط در موارد ضروری از کارت سوخت جایگاه استفاده کنند.

این مقام مسئول در خصوص موجودی بنزین ۷۰۰ ذخیره‌سازی شده در کارت‌های سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، اظهار داشت: تا پایان خرداد ماه سال‌جاری سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌ها به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.

سجادی با بیان اینکه موجودی کارت‌های سوخت خودروها در ابتدای خرداد ماه و زمان آغاز طرح عرضه تک نرخی بنزین حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر بود، بیان کرد: سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت سوخت‌های خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، تا پایان شهریور امسال محفوظ است و بعد از این مدت در سراسر کشور بنزین فقط به قیمت لیتری یک‌هزار تومان فروخته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد: از سهمیه موجود در کارت‌ها ۲۷۰ میلیون لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی مربوط به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها و بقیه مربوط به خودروهای شخصی است.