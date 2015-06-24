فدراسیون ایرلند دریافت پول برای مصدوم نشدن مسی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایرلند مدعی شد این اظهار نظر که بازیکنان تیم ملی این کشور در دیدار دوستانه مقابل آرژانتین در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ هزار دلار دریافت کرده بودند تا روی پای لیونل مسی تکل نزنند تا او مصدوم نشود را رد کرد.

تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و ایرلند در ماه آگوست سال ۲۰۱۰ دیداری دوستانه را در روز بازگشایی رسمی ورزشگاه جدید آویوا در دوبلین برگزار کردند که البته این بازی با توافق‌های محرمانه به منظور خروج فضای عمومی این کشور بخاطر خطای هند بحث برانگیزی که تیری آنری مهاجم فرانسه در دیدار برابر ایرلند انجام داد و منجر به گل هم شد برگزار شد.

در این بازی رابی کین، کاپیتان وقت تیم ملی ایرلند یکصدمین بازی ملی خود را برگزار کرد و البته آرژانتین با تک گلی که آنخل دی ماریا به ثمر رساند برابر ایرلند به پیروزی رسید. سال‌ها بعد از جدال دوستانه دو تیم این ادعا مطرح شده که باشگاه بارسلونا ضمانت ۵ میلیون یورویی را از فدراسیون آرژانتین برای مصدوم نشدن مسی طلب کرد و فدراسیون آرژانتین هم به هر بازیکن ایرلند مبلغ ۱۰ هزار دلار پرداخت کرد تا مسی را مصدوم نکنند.

بر اساس گزارش اسکای اسپورتس، فدراسیون فوتبال ایرلند با انتشار بیانیه‌ای این ادعا را به طور کامل رد کرد و آن را بی اساس دانست. در این بیانیه تاکید شده است که فدراسیون ایرلند در حال مشورت با مشاوران خقوقی خود است تا اقدامات بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد.