حریق در پارکینگ مجتمع مسکونی/۲۰۶ در آتش سوخت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبر نگار مهر درباره جزئیات این حادثه، گفت: روز گذشته سانحه آتش سوزی یک خودروی سواری ۲۰۶ در پارکینگ ساختمان چهار طبقه مسکونی در خیابان نبرد خیابان مسلم جنوبی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و در این ارتباط ماموران آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک خودروی سواری ۲۰۶ در قسمت پارکینگ یک ساختمان چهار طبقه ۱۱ واحدی به دلایل نامعلوم دچار آتش سوزی شد و بر اثر شعله های آتش دود زیادی طبقات را فرا گرفته بود.

ملکی با بیان اینکه بر اثر دود گرفتگی در طبقات تعدادی از ساکنان این ساختمان مسکونی در طبقات محبوس شده بودند، گفت: گروهی از آتش نشانان اقدام به خاموش کردن آتش کردند و گروهی دیگر برای نجات افراد گرفتار شده وارد عمل شدند و موفق شدند ۲۰ نفر از افراد گرفتار شده را نجات دهند.

وی گفت: تکنیسین های اورژانس تهران ۶ زن و یک مرد که دچار دودزدگی و شوک شده بودند را در محل مداوا کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران افزود: آتش نشانان در این حادثه دو دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ و یک دستگاه خودروی ال ۹۰ را قبل از سرایت آتش از محل آتش سوزی خارج و پس از ایمن سازی و تخلیه دود، به این عملیات پایان دادند.

وی گفت: علت وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.