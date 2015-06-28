تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی زاده در نشست خبری با اعلام رونمایی از چندین سامانه تحقیقاتی در این مرکز، اظهار داشت: به موضوع تحقیقات نگاه راهبردی وجود دارد و در حوزه ساختمان و حمل و نقل، این نگاه راهبردی می تواند به فعالیت‌های حوزه راه و شهرسازی کمک کند.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی تحقیقات آموزش و فناوری، گفت: این شورا به تازگی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که رئیس آن وزیر و قائم مقام آن رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است که بودجه قابل توجهی هم به آن اختصاص یافت.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در این شورا مسائل مربوط به مرکز دنبال می شود، ادامه داد: فعالیت مرکز فقط پروژه های تحقیقاتی است و تدوین مقررات، آموزش و فناوری و گواهینامه فنی هم به این مرکز اختصاص دارد.

شکرچی زاده با اشاره به مقررات ملی ساختمان، اظهارداشت: مقررات ملی یک سند ملی لازم الاجرا برای ساخت و ساز است و از چند دهه گذشته جزو وظایف حاکمیتی بوده است.

وی با بیان اینکه در دوره وزارت پیشین عباس آخوندی، مسئول تدوین مقررات ملی ساختمان به مرکز داده شده بود، گفت: از سال ۵۲ هم که این مرکز تاسیس شد، پیش بینی شده بود که مقررات در مرکز تدوین شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که در مرحله تدوین، از مهندسی کشور هم بهره بگیریم و همچنین افرادی که قرار است این مقررات را اجرا کنند هم در مرحله تدوین به ما کمک کنند.

در این مرکز سامانه بانک اطلاعات و آمار راه، مسکن و شهرسازی، سامانه بانک اطلاعات کارخانه های قیر و آسفالت، سامانه بانک اطلاعات شبکه شتاب نگاری، سامانه صدور گواهینامه های فنی و نظریه فنی، سامانه ثبت نامه دوره های آموزشی، سامانه آموزش مجازی، سامانه اطلاعات پژوهشی رونمایی شد.