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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات مسکن

تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات مسکن

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تشکیل شورای عالی تحقیقات، آموزش و فناوری، گفت: تدوین مقررات ملی ساختمان برعهده این مرکز قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی زاده در نشست خبری با اعلام رونمایی از چندین سامانه تحقیقاتی در این مرکز، اظهار داشت: به موضوع تحقیقات نگاه راهبردی وجود دارد و در حوزه ساختمان و حمل و نقل، این نگاه راهبردی می تواند به فعالیت‌های حوزه راه و شهرسازی کمک کند.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی تحقیقات آموزش و فناوری، گفت: این شورا به تازگی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده  که رئیس آن وزیر و قائم مقام آن رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است که بودجه قابل توجهی هم به آن اختصاص یافت.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در این شورا مسائل مربوط به مرکز دنبال می شود، ادامه داد: فعالیت مرکز فقط پروژه های تحقیقاتی است و تدوین مقررات، آموزش و فناوری و گواهینامه فنی هم به این مرکز اختصاص دارد.

شکرچی زاده با اشاره به مقررات ملی ساختمان، اظهارداشت: مقررات ملی یک سند ملی لازم الاجرا برای ساخت و ساز است و از چند دهه گذشته جزو وظایف حاکمیتی بوده است.

وی با بیان اینکه در دوره وزارت پیشین عباس آخوندی، مسئول تدوین مقررات ملی ساختمان به مرکز داده شده بود، گفت: از سال ۵۲ هم که این مرکز تاسیس شد، پیش بینی شده بود که مقررات در مرکز تدوین شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که در مرحله تدوین، از مهندسی کشور هم بهره بگیریم و همچنین افرادی که قرار است این مقررات را اجرا کنند هم در مرحله تدوین به ما کمک کنند.

در این مرکز سامانه بانک اطلاعات و آمار راه، مسکن و شهرسازی، سامانه بانک اطلاعات کارخانه های قیر و آسفالت، سامانه بانک اطلاعات شبکه شتاب نگاری، سامانه صدور گواهینامه های فنی و نظریه فنی، سامانه ثبت نامه دوره های آموزشی، سامانه آموزش مجازی، سامانه اطلاعات پژوهشی رونمایی شد.

 

 

کد مطلب 2789188

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