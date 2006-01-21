كوهستان بروكبك، همچنان سر فراز

نمايي از "كوهستان بروكبك"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين اثر كه يكي ازشانس هاي برتر اسكارامسال به شمار مي رود درحال حاضردر682 سالن سينما درحال نمايش است وميزان فروش آن درنيمه هاي هفته گذشته به 740 هزاردلار رسيد اين درحاليست كه فيلم " جاده افتخار" كه صدرنشين جدول فروش هفته گذشته بود به فروشي كمتر از فيلم آنگ لي دست يافت.

تعداد سالن هاي نمايش دهنده فيلم " كوهستان بروكبك " درتعطيلات پايان هفته ميلادي به هزارو 194 سالن مي رسد كه دوبرابرتعداد سالن هاي اوليه نمايش فيلم است.

" كوهستان بروكبك " شش هفته پيش به نمايش درآمد وبا گذشت زمان رفته رفته برسالن هاي نمايش اين اثرافزوده شد.

كارشناسان سينما اعلام كردند كه هدف تهيه كنند ها وتوزيع كنندها ازنمايش اين فيلم به صورت محدود اين بوده كه مخاطبان هيجانزده از موفقيت فيلم درجشنواره هاي گوناگون ازجمله مراسم گوي طلايي به سالن هاي سينما روان شوند.بي ترديد اين امرشانس فيلم را درمراسم اسكار امسال افزايش مي دهد.