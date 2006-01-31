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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

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آمدي و روح بهاران شكفت ...

آمدي و روح بهاران شكفت ...

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : با وجود گذشت قريب به سه دهه از آن روزهاي پرشكوه ، هنوز طراوت و صلابت حضور پير فرزانه و بنيانگذار انقلاب اسلامي در تار و پود روزها و لحظه هاي بهمن ماه احساس مي شود و فردا - دوازدهم بهمن ماه - نقطه اوج اين طراوت و شكفتگي است ...





اي همه سوز و گداز دلم
باخبر از راز و نياز دلم

اي همه ات يكدلي و سادگي
در نفست ، نفحه دلدادگي

عشق ، بهاري شدن چشم توست
آينه كاري شدن چشم توست

كاش دلم اين همه عاشق نبود
داغ نمي ديد و شقايق نبود ...

عاطفه و عشق ، ره آورد تو
له شدن باغچه ها درد تو

بي تو گل و دشت ، صفايي نداشت
زنجره در باغچه جايي نداشت

آينه هم بي تو دل آزرده بود
باغچه بي رايحه ات مرده بود

بي تو بهار دل ما : زرد ، زرد
زمزمه ها مثنوي درد ، درد ...

آمدي و روح بهاران شكفت
در عطش باغچه باران شكفت

با تو پرستو سر و سامان گرفت
با تپش پنجره ها جان گرفت

عطر تويي ، رايحه گل تويي
سبزترين روح تخيل تويي ...


                               * حميد هنرجو
کد مطلب 284970

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