آمدي و روح بهاران شكفت ...











اي همه سوز و گداز دلمباخبر از راز و نياز دلماي همه ات يكدلي و سادگيدر نفست ، نفحه دلدادگيعشق ، بهاري شدن چشم توستآينه كاري شدن چشم توستكاش دلم اين همه عاشق نبودداغ نمي ديد و شقايق نبود ...عاطفه و عشق ، ره آورد توله شدن باغچه ها درد توبي تو گل و دشت ، صفايي نداشتزنجره در باغچه جايي نداشتآينه هم بي تو دل آزرده بودباغچه بي رايحه ات مرده بودبي تو بهار دل ما : زرد ، زردزمزمه ها مثنوي درد ، درد ...آمدي و روح بهاران شكفتدر عطش باغچه باران شكفتبا تو پرستو سر و سامان گرفتبا تپش پنجره ها جان گرفتعطر تويي ، رايحه گل توييسبزترين روح تخيل تويي ...* حميد هنرجو