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۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

بیست و ششمین دوره لیگ جهانی؛

۱۴ بازیکن تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با روسیه معرفی شدند

۱۴ بازیکن تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با روسیه معرفی شدند

اسلوبودان کواچ، سرمربی تیم ملی والیبال ۱۴ بازیکن این تیم را برای دو دیدار مقابل روسیه در هفته هشتم مسابقات لیگ جهانی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سرمربی تیم ملی والیبال سعید معروف، سید محمد موسوی، فرهاد قائمی، عادل غلامی، مجتبی میزرزاجانپور، مهدی مهدوی، عبدالرضا علیزاده، شهرام محمودی، امیر غفور، محمد حسن صنوبر، حمزه زرینی، میلاد عبادی‌پور، مهدی مرندی و علی شفیعی ۱۴ بازیکنی هستند که ترکیب تیم ملی والیبال ایران را برای دیدار برابر روسیه تشکیل خواهند داد.

تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه ساعت ۲۱ روزهای جمعه و شنبه (۱۲ و ۱۳ تیرماه) در چارچوب هفته هشتم لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به مصاف یکدیگر می‎روند.

کد مطلب 2849861
زینب حاجی حسینی

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