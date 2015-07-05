به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مرتضی مقتدایی در این نشست که شامگاه شنبه در دارالقرآن الکریم علامه طباطبایی برگزار شد، بر لزوم تدبر در مفاهیم قرآن کریم تاکید کرد و افزود: انتظار از مومنان این است که وقتی قرآن می خوانند بر روی مفاهیم آیات آن تدبیر و توجه کنند.

وی در مورد ابراز تمایل خیرین اصفهانی برای رونق بخشی به مفاهیم قرآن کریم، از اعضای انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم خواست که برای اجرای این برنامه ها طرح و پیشنهاد خود را ارائه دهند.

قائم مقام جامعه مدرسین خطاب به اعضای انجمن قرآن پژوهی حوزه علمی قم گفت: شما کارهای پژوهشی زیادی انجام دادید و اهل فکر و نظر هستید، بنابراین این انجمن بهترین جا برای ارائه طرح های قرآنی است.

آیت الله مقتدایی تصریح کرد: بر اساس پیشنهادهای خیرین اصفهان همان طوری که برای حفظ و قرائت قرآن کریم برنامه هایی گذاشته و به برترین ها جوایزی داده می شود به افرادی که در زمینه مفاهیم و پیام های آیات قرآن کاری انجام دهند نیز جوایزی داده می شود.

سخنران دیگر این هم اندیشی حجت الاسلام علوی مهر رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه بود که گزارشی از فعالیت های این انجمن و طرح های در دست اقدام ارائه کرد.

حجت الاسلام اسدی نسب عضو انجمن قرآن پژوهی حوزه نیز خواستار تعامل حوزه و آموزش و پرورش برای تدوین محتوای درسی دانش آموزان با همکاری پژوهشگران حوزوی شد.