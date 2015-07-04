تیم ملی ایران شایسته صعود بود/ روسیه کم اشتباه بازی کرد و برد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید معروف پس از شکست تیم ملی والیبال ایران برابر روسیه متحمل شد گفت: با توجه به شرایطی که در جدول وجود داشت طبیعی بود که این بازی سخت باشد اما قبل از بازی صحبت شد که با ذهنیت خوب وارد شویم.

وی افزود: ما بازی را خوب شروع کردیم اما خودمان هم نمی دانیم چرا گیم اول را باختیم. با توجه به اینکه روسیه به این پیروزی نیاز داشت کم اشتباه تر بازی کرد و توانست به پیروزی برسد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: ما تا حد نهایت تلاشمان را کردیم. ما شایسته صعود از این گروه بودیم. امیدوارم این روند را ادامه دهیم تا در جام جهانی موفق باشیم.