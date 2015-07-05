شمار کودکان خیابانی در خراسان شمالی افزایش یافت

رضا الله وردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تعداد کودکان خیابانی در خراسان شمالی، اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری شمار کودکان خیابانی شناسایی شده در استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش معناداری داشته است.

وی اضافه کرد: در مدت مزبور ۳۴ کودک خیابانی در خراسان شمالی شناسایی شده که از این تعداد ۱۵ کودک اکنون در مراکز بهزیستی استان نگهداری می شوند.

به گفته الله وردی غالب کودکان خیابانی خراسان شمالی دارای خانواده و والدین هستند، اظهار کرد: تا زمانی که صلاحیت والدین کودکان خیابانی تأیی نشود بهزیستی آنها را نگهداری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: البته شماری از کودکان خیابانی استان بعد از بررسی های لازم به خانواده های آنها تحویل داده شد.

الله وردی با اشاره به این که تمامی کودکان خیابانی شناسایی شده در خراسان شمالی پسر هستند، افزود: همچنین همه این افراد بومی استان و اغلب نیز ساکن حواشی شهر بجنورد هستند.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد در مرحله نخست فقر فرهنگی و اجتماعی و پس از آن نیز فقر اقتصادی بیشترین مشکل این کودکان است.