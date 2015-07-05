به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، سیدرضا حسینی با اشاره به اینکه تعداد پنج پایگاه دیگر در تهران و مشهد مقدس ایجاد می‌شود، اظهار داشت: تعداد ۷۷ پایگاه دیگر در مرکز استان و شهرستان‌ها در مساجد، حسینه ها، مراکز نیکوکاری و غیره برپامی شود.

وی افزود: همه ساله این نهاد در ماه مبارک رمضان به‌ویژه شب‌های قدر اقدام به برپایی پایگاه‌های حامی یابی برای طرح‌های اکرام ایتام، محسنین، طاها، کوثر، شفا و رضوان می‌کند.

وی به تشریح طرح اکرام ایتام پرداخت و افزود: این طرح ملی و خداپسندانه فرصت مناسبی است که فرد یا افرادی به عنوان حامی بصورت داوطلبانه حمایت از یک یا چند فرزند یتیم برای مدت یک یا چند سال با کمک ماهیانه حداقل ۲۰ هزار تومان مشارکت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دو هزار و ۴۴۲ نفر یتیم تحت حمایت این نهاد است، اظهارداشت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون تعداد ۳۹۱ نفر حامی از داخل و خارج از استان حمایت مادی و معنوی ۴۴۲ یتیم تحت پوشش را بر عهده گرفتند.

به گفته وی، از ابتدای سال نیز تعداد ۳۰۰ حامی سرپرستی این ایتام را متقبل شدند.

حسینی طرح طاها را سرمایه گذاری برای ایتام بیان کرد و گفت: در این طرح حامیان با انتخاب فرزند یتیم و پرداخت ماهیانه مبلغی به حساب شرکت‌های بیمه طرف قرارداد این نهاد تا سن ۱۸ سالگی برای فرزند معنوی خود سرمایه گذاری و پس از آن حق برداشت را خواهد داشت.

وی افزود: در طرح بیمه آتیه طرح اکرام ایتام دو هزار و ۴۴۲ نفر شناسایی شده‌اند که امیدوارم در شب‌های پرفضلیت قدر مردم نیکوکار استان حمایت یک یا چند فرزند در این طرح را متقبل شوند.

وی طرح محسنین را حمایت از خانواده‌های نیازمند دارای سرپرست برشمرد و اظهار داشت: در این طرح هشت هزار و ۳۲۵ نفر خانواده غیریتیم تحت حمایت شناسایی شده‌اند که سرپرست خانواده دارای مشکلات از قبیل کارافتادگی، بیمار صعب العلاج و غیره است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: طرح شفاء کمک به هزینه درمان بیماران نیازمند صعب العلاج، پرهزینه و خاص است که هزار و ۸۹۰ نفر از این افراد شناسایی و نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی مردم خیر و نیکوکار هستند.

حسینی افزود: یک هزار و ۶۰۰ نوعروس تحت حمایت این نهاد در نوبت اهدای جهیزیه هستند که در این امر نیاز به مساعدت‌های نقدی و غیرنقدی خیران و نیکوکاران دارد.

وی اظهار داشت: امیدواریم هم استانی‌های عزیز با حضور در پایگاه‌های این نهاد در شب‌های قدر حمایت مادی و معنوی خود را از ایتام و خانواده‌های نیازمندان تقبل کنند.