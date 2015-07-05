به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی هزاوه در تشریح و معرفی واحدهای فناور جدید عضو مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، عنوان کرد: با اتمام ساختمان جدید مرکز رشد، ظرفیت جدیدی برای عضویت شرکتهای نوپا در این مرکز ایجاد شد.
به گفته وی پس از پایان زمان فراخوان در دی ماه ۹۳، بیش از ۷۰ طرح در حوزههای تخصصی مختلف از جمله مکانیک پیشرفته، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی، تولید دیجیتال، مواد پیشرفته و غیره دریافت شد که این طرحها در چند مرحله ارزیابی شدند .
وی ادامه داد: در جلسات ارزیابی برگزار شده، هریک از طرحها از منظر فنی، تخصصی، مالی و بازار و همچنین مهارتهای کارآفرینی صاحبان طرح بررسی شده و درنهایت از میان آنها ۲۰ طرح به تأیید نهایی رسیده و به عضویت مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس درآمدند.
عضویت ۷ شرکت از خروجیهای مرکز شتابدهی نوآوری در مرکز رشد پارک
هزاوه، روش دیگر عضویت در این مرکز رشد را مرکز شتابدهی و نوآوری عنوان کرد و افزود: یکی از برنامههای این مرکز کمک به راهاندازی شتابدهندههای فناوری و نوآوری است که این شتابدهندهها در دورههای ۶ تا ۹ ماهه به تیمهای صاحب طرحهای فناور کمک کرده و مشاوره و آموزشهای لازم را به آنها میدهند تا فرآیند رشد و تجاریسازی این شرکتها را تسریع بخشند.
وی گفت: در ابتدا تعداد ۱۰ شرکت نوپا از چرخه اول خارج شدند. خروجیهای مرکز شتابدهی و نوآوری امکان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس را دارند، چرا که این شرکتها مراحل ارزیابی را پیش از این گذرانده و لذا شناخت خوبی نسبت به آنها وجود دارد.
هزاوه بیان کرد: از میان شرکتهای خروجی چرخه اول تعداد ۷ شرکت که امکان حضور در پارک فناوری پردیس را داشتند، به عضویت مرکز رشد درآمدهاند که به همراه ۲۰ شرکت انتخابی فراخوان، در مجموعه ۲۷ شرکت فعالیت خود را در مرکز رشد فناوری نخبگان آغاز کردند.
وی در خصوص مرکز شتابدهی نوآوری اظهار کرد: چرخه دوم این شتابدهنده نیز با حضور ۲۰ تیم جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.
هزاوه در ادامه خاطر نشان کرد: این شرکتها در واحدهایی که در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس در اختیارشان قرار میگیرد مستقر شده و بر تجاری سازی طرح خود متمرکز میشوند.
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