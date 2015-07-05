به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مجمع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، علی لوافان در مراسم هم اندیشی بخش خصوصی صنعت گردشگری و سایر ارگان‌ها و نهادها اظهار داشت: با رونق گردشگری و قرار گرفتن سفر در سبد کالای خانوار در جهان و همینطور در ایران ایجاد سازمان‌های مردم نهاد تخصصی فعال ضروری به نظر می‌رسید.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این مجمع ایجاد یکپارچگی، اتحاد، انسجام و اتاق فکری برای کمک به بخش دولتی است، افزود: این مجمع می‌تواند به عنوان بازوی کمکی میراث فرهنگی در تحقق اهداف تعیین شده حرکت کند.

رئیس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان با اشاره به عملکرد مجمع گردشگری استان اصفهان از مدت فعالیت تاکنون اظهار کرد: درخشش در نمایشگاه سن پترزبورگ و برنامه‌ریزی مدون برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعت گردشگری از جمله این دستاوردهاست.

وی با بیان اینکه شرکت در این نمایشگاه‌های بین المللی نقش غیر قابل انکاری در افزایش شناخت و جذب گردشگر دارد، افزود: امیدواریم ضعف ایران و استان اصفهان با فعالیت هدفمند سازمان‌های مردم نهاد رفع شود.

لوافان اصلاح و توسعه زیرساخت‌ها همزمان و در غالب یک برنامه را برای توسعه گردشگری استان اصفهان ضروری عنوان و بیان کرد: افزایش زیرساخت‌ها در انواع مختلف حمل ونقل، ایجاد تاسیسات شهری، حفظ و احیای بناهای تاریخی و نظام دهی تبلیغات صنعت گردشگری از جمله نیازهای صنعت گردشگری است.

وی با اشاره به انتخاب شهردار جدید برای شهر اصفهان گفت: آقای جمالی نژاد کارنامه مثبتی در زمینه گردشگری دارد و انتخاب وی به عنوان شهردار اصفهان بارقه‌های امید را در دل میراث دوستان نصف جهان زنده کرده است.

رئیس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان در ادامه به تکمیل پرونده اصفهان در شورای جهانی صنایع دستی برای معرفی به دنیا به عنوان شهر خلاق صنایع دستی جهان اشاره کرد و افزود: این فرصتی طلایی برای پیشبرد بهتر امور ما در دنیاست.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: همدلی و همزبانی بخش دولتی و بخش خصوصی گردشکری منشا خیر و برکات برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود