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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸

استیون جرارد خطاب به استرلینگ؛

مرد باش و به باشگاه برو!

مرد باش و به باشگاه برو!

کاپیتان پیشین تیم فوتبال لیورپول رفتار رحیم استرلینگ را مورد انتقاد قرارداد و خطاب به مهاجم این تیم گفت: مثل یک مرد رفتار کن!

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم استرلینگ از حضور در تور تابستانی تیم فوتبال لیورپول سر باز زده و هنوز هم وضعیت آینده کاری وی در جمع مردان آنفیلد مشخص نیست. این رفتار وی با انتقاد شدید استیون جرارد کاپیتان پیشین تیم لیورپول همراه شده است.

جرارد خطاب به رحیم استرلینگ گفت: درباره آینده خود با لیورپول مرد باش. من از اتفاقات پیش آمده خوشحال نیستم. همه آنها باید در این موقعیت مرد باشند. رحیم نیاز دارد به داخل باشگاه برود و نیازهای خود را به برندان راجرز بگوید. لازم نیست خود را به بیماری بزنید و از تور فرار کنید.

وی اضافه کرد: لیورپول میلیون‌ها هوادار در سراسر جهان دارد که منتظر حضور رحیم استرلینگ در ترکیب تیم هستند. بنابراین باید در این باره منصفانه رفتار و تصمیم‌گیری شود.

کد مطلب 2855211

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