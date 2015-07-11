حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای جلوگیری از سیاست بازی و سیاسی کاری در دانشگاه ها که مورد انتقاد مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اساتید دانشگاه ها بود، گفت: اگر دانشجویان و دانشگاهیان به مسئولیت های خودشان و کارهای ضروری ‌هم برای توسعه علمی، پژوهشی، کارآفرینی و فناوری آشنا باشند و به آنها بپردازند، فرصتی پیدا نمی کنند که بخواهند در دانشگاه ها سیاست بازی و سیاسی کاری کنند.

وی افزود: دانشگاه ها در چهار چوب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که خطوط کاری تشکل ها و اساتید را مشخص کرده می توانند فعالیت های سیاسی داشته باشند و سیاست ورزی کنند اما اگر دانشگاه بخواهد پایگاه و باشگاهی برای گروه ها و احزاب باشد این موضوع کاملا محکوم است و شان دانشگاهیان ایجاب می کند که بیشتر به مسئولیت های علمی، پژوهشی مشغول باشند.