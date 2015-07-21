لوییس انریکه دلیل غیبت لیونل مسی در تور آمریکا را بیان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لوییس انریکه گفت اگرچه انرژی لیونل مسی به نظر تمام ناشدنی می آید اما وی پس از فتح سه گانه و حضور در کوپا آمه‌ریکا نیاز به استراحت دارد.

انریکه گفت: مسی با ما به آمریکا نیامده چون به استراحت نیاز داشته است. من خودم تور را ترجیح نمی دهم. به نظر من مضرات آن از مزایایش بیشتر است. حضور در کشورهایی مانند آمریکا رضایتبخش است اما مشکلاتی از جمله به هم خوردن ساعت بدن، جالب نیست.

وی افزود: ما می توانیم همین تمرین را در خانه انجام دهیم. البته بازی کردن در دیدارهای دوستانه خیلی خوب است و ما سعی خواهیم کرد با تمریناتی که در ذهن داریم خودمان را برای فصل بعد آماده کنیم.