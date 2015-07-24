به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک بین المللی روسیه از فردا با حضور جودوکاران مطرح خارجی در سوچی آغاز می شود و فدارسیون جودو در راستای تقویت تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان این تیم را به این اردو اعزام می کند.

بر همین اساس سهيل جمالي آبادي ، مهدی فتحي پور ، علیرضا خجسته، امید تيزتك ، ایمان نیک اقبال و حامد رشیدی به سرپرستی احمد كاظمی ساعت ۱۵ امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کرده و از آنجا راهی سوچی خواهند شد. همچنین محمد رشنو نژاد ، احمد قاسمی ، سبحان رسولی ، محمد صدیقی و رامین صفویه را نیز در لیست اعزام به این اردو قرار داشتند که تا کنون روادید این جودوکاران صادر نشده است. در صورت صدور روادید ، این جوانان دوشنبه به سوچی اعزام خواهند شد.

سعید ملایی و امیرقاسمی نژاد که به همراه مجید زارعیان هفته گذشته در رقابتهای بین المللی تیومن شرکت کرده بودند از آنجا راهی سوچی شده و جواد محجوب هم امروز به همراه جوانان راهی روسیه خواهد شد. اردوی فوق تا ۱۰ مرداد ادامه خواهد داشت.

تلاش ۱۴ تیم در مرحله مقدماتی لیگ نوجوانان

خبر دیگر از جودو اینکه مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ برتر نوجوانان ساعاتی قبل با حضور ۱۴ تیم در سالن شهید افراسیابی آغاز شد. قرعه کشی این دوره از مسابقا شب گذشته برگزار شد و طی آن تیم های شرکت کننده رقبای خود را شناختند.

بر همین اساس در مرحله مقدماتی هیات جودو مرکزی با ایلام ، مقاومت بازار بزرگ بین الملل با هیات جودو چالوس ، همدان با آموزش و پرورش البرز ، ملوان هرمزگان با هیات جودو خوزستان، جوانان اسلامی شهید چراغی با هیات جودو اصفهان ، شهید پیرآینده با شهرداری گرمدره دیدار خواهند کرد. تیم های زین الدین قم و بسیج استان گیلان نیز در مرحله مقدماتی با قرعه استراحت مواجه شدند.

در پایان این مسابقات هشت تیم جواز حضور در لیگ برتر نوجوانان را کسب می کنند.