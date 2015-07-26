به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا امیدی در نشست هماهنگی برنامه‌ های پلیس راهور در هفته ناجا که ظهر امروز یکشنبه با حضور مسئولان در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: رفع معضلات ترافیکی به همکاری و مساعدت تمام دستگاه‌ها نیاز دارد و در این راستا ضرورت پرداختن به مسائل آموزشی چشمگیر است.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه برگزاری همایش فرهنگ یاران پلیس و همایش همیاران پلیس را از برنامه‌های در نظر گرفته شده در هفته ناجا ذکر کرد و افزود: مانور شهری موتورسیکلت‌ سواران قانونمند و برگزاری جنگ شادی برای دانش‌آموزان از دیگر برنامه‌های پلیس راهور است.

سرهنگ امیدی تجلیل از شهروندان قانونمند در هفته ناجا را از دیگر برنامه‌ها عنوان و بیان کرد: برگزاری مسابقه رادیویی «روز بی حادثه»، ارائه آموزش‌های ترافیکی به دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز نونهالان در مهدهای کودک از دیگر برنامه‌ها است.

وی عدم رعایت قوانین از سوی عابران پیاده را از معضلات موجود یاد کرد و گفت: سالانه به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ هزار خودرو وارد استان کرمانشاه می‌شود و به طور میانگین ۱۵ تا ۱۷ هزار خودرو وارد چرخه ترافیک شهر کرمانشاه می‌شود.

سرهنگ امیدی با بیان اینکه سالانه بین ۲ تا ۳ هزار خودرو فرسوده در استان کرمانشاه از رده خارج می‌شود، گفت: احداث پل بسیاری از مشکلات ترافیکی رابرطرف کرده اما اجرای پروژه‌های اینچنین باید بدون نقص باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با ابراز خرسندی از کاهش تصادفات موتورسیکلت در استان کرمانشاه گفت: در گذشته موتوسیکلت سواران به طور میانگین ۶۰ درصد تصادفات را تشکیل می‌دادند اما اکنون با تدابیر اندیشیده شده این میزان به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی خواستار همکاری مردم جهت رفع معضل ترافیک در استان کرمانشاه شد و افزود: در صورتیکه راکب موتورسیکلت مرتکب تخلف شود در مرحله نخست یک هفته موتور وی توقیف و راکب نیز ملزم به گذراندن دوره آموزشی می‌شود و در مرتبه دوم موتورسیکلت به مدت یک ماه توقیف می‌شود.