زدودن خاك فراموشي از تكيه هاي قديمي تهران

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، مجموعه برنامه "شرح عاشقي" كه پخش آن از چهار شنبه (12بهمن) هفته گذشته به مناسبت فرا رسيدن ايام سوگواري سردار و سالار شهيدان حضرت امام حسين (ع) در ماه محرم آغاز شده، در پي معرفي و ارايه مطالبي درباره تكيه هاي قديمي تهران است كه در مراسم مختلف عزاداراي از جمله ايام محرم مورد توجه و استفاده اهالي تهران در محله هاي مختلف بوده است.





تكيه يا حسينيه به محلي گفته مي شد كه در دوره هاي گذشته در زميني وقفي يا يكي از اماكن متبرك به وجود مي آمد و محل گردهمايي ها و حضور اهالي محل در روزهاي عزاداري و غم بوده است. يعني تكيه در اصل براي عزاداري در ايام محرم و سوگواري وقايع عاشورا بنا مي شد، اما در طول سال هم براي عزاداراي هاي مذهبي از جمله شهادت امامان معصوم يا پيامبر گرامي اسلام (ص) استفاده مي شد. بر اساس متون قديمي تكيه هاي تهران را بيش از 30 حسينيه مشهور نام برده اند كه در حال حاضر تعداد اندكي از آنها باقي مانده است و هنوز مورد استفاده اهالي محله هاي مختلف قرار مي گيرد.



مجموعه برنامه "شرح عاشقي" به تعريف و توصيف تكيه ها و جايگاه آنها در ميان مردم اشاره مي كند و به اين مساله مي پردازد كه مردم محل به تكيه و خادمان و روحاني و مداحان حسينيه ها اعتقاد خاصي داشتند و بيشتر نذرها و امور موبوط به احسان و صدقه هاي خود را در اختيار خادمان تكيه ها تا با راهنمايي روحاني محل به شكلي مناسب مورد استفاده قرار بگيرد. تكيه ها علاوه بر اين، محلي براي بيان مسايل و مشكلات اهالي محل و كمك و دستگيري از درماندگان و گرفتاران بوده است.



مهدي بقاييان كه به عنوان راوي در اين مجموعه برنامه حضور دارد، در خصوص آن به خبرنگار مهر گفت: اين برنامه از چند جنبه تكيه هاي قديم تهران را مورد بررسي قرار مي دهد. نخست اينكه، برنامه به مساله فرهنگ عامه و اهميت اعتقادات مردمي و جريان يافتن آن در جنبه هاي مختلف زندگي آنها اشاره مي كند. يعني اينكه اصولا" مردم تا چه اندازه به فرهنگ عاشورا و مسايل مربوط به آن اعتقاد داشته اند و براي برگزاري هر چه بهتر مراسم عزاداري محرم تلاش مي كردند. نكته ديگري كه در مورد تكيه ها اهميت خاصي داشته، توجه مردم در طول سال به حسينيه ها به عنوان محلي مقدس براي اجتماعات و رفع مشكلات مردم محل بوده است.



وي خاطر نشان كرد: در اين برنامه علاوه بر اينكه تكيه هاي قديمي تهران كه پيش از اين فعاليت داشته اند، اما هم اكنون اثري از آنها وجود ندارد با توجه به مطالب موجود معرفي مي شوند و تكيه هاي قديمي كه اكنون هنوز پابرجا هستند و به فعاليت در زمينه عزاداري ماه محرم مي پردازند نيز در جنبه هاي مختلف اشاره مي شود.



مجموعه برنامه "شرح عاشقي" بر اساس پژوهش و پرداختن به جنبه هاي تاريخي تكيه هاي مختلف تهران و نقش آنها در زنده نگهداشتن عزاداري قيام عاشورا ساخهت مي شود. تكيه نياوران، تكيه دزاشيب، تكيه حصار بوعلي، تكيه آستان حضرت عبدالعظيم، امامزاده صالح و امامزاده قاسم از جمله تكيه هايي هستند كه در اين برنامه مورد توجه قرار مي گيرند. همچنين در زمينه پژوهش دكتر صرامي، دكتر وكيليان، هوشنگ جاويد، محمد باقر راستگو، دكتر خواجه سروي، مصطفي خلعتبري، استاد نيكنام و دكتر هاشم گلپايگاني در اين برنامه به عنوان كارشناس حضور پيدا مي كنند و به بررسي مسايل مختلف مي پردازند.



در اين مجموعه برنامه با حاج سيد مجتبي هوشي سادات، مرشد ميرزا علي، مرشد اكبر، حاج مهدي آصفي، حاج مهدي جوزي و حاج احمد خاتمي به عنوان پير غلامان اين تكيه ها گفت و گو مي شود و آنها درباره قدمت تكيه ها و فعاليت هاي مختلف مردم مطالبي را بيان مي كنند.



مجموعه برنامه "شرح عاشقي" درقالب 13 قسمت 25 دقيقه اي تهيه و توليد شده است و هر روز از شبكه پنج سيما پخش مي شود.