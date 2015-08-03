بلاتکلیفی عشایر کهگیلویه وبویراحمد درعرصه های محیط زیستی

به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌محمد زارعی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: این قشر جزء اقشار تولیدکننده جامعه و ذی نفع از محیط زیست هستند و لازم است مشکلات آنها حل شود.

وی بیان کرد: رابطه مسالمت آمیزی بین مردم این استان و محیط زیست در طول تاریخ وجود داشته که اگر احیا شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

زارعی تاکید کرد: اگر به مردم مسئولیت داده شود، حافظان قوی و دلسوزی برای منابع طبیعی و محیط زیست خواهند بود.

نماینده بویراحمد و دنا همچنین به کمبود ۲۰۰ نیروی محیط بان در استان اشاره کرد و گفت: حقوق و مزایای برخی از کارکنان محیط زیست این استان از جمله محیط بانان از طریق اعتبارات عمرانی تامین می‌شود.

زارعی افزود: محیط بانان از ابتدای امسال تاکنون به دلیل تخصیص ندادن اعتبارات عمرانی هنوز حقوق دریافت نکرده‌اند.

وی به پارک ملی دنا اشاره کرد و گفت: این منطقه یکی از زیست گاههای اصلی حیات وحش در کشور است.

زارعی گفت: به دلیل کوهستانی بودن مناطق حفاظت شده استان و پراکندگی این مناطق ضرورت استفاده از دوربین های مجهز و بالگرد وجود دارد.