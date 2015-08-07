۱۶رشته جدید در گروه پزشکی دانشگاه آزاد/ ثبات شهریه ثابت تا مهر ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به عدم افزایش شهریه ثابت دانشجویان موجود در سال ۹۴ گفت: تا مهر ۹۵ هیچ گونه افزایشی در شهریه ثابت دانشجویان فعلی دانشگاه آزاد اسلامی بوجود نمی آید.

وی افزود: می توان این ادعا را کرد که شهریه یکسال تحصیلی دانشگاه آزاد حتی از شهریه مدارس غیر انتفاعی نیز کمتر است. درآمد ناشی از توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد صرف امور تحقیقاتی و پژوهشی نظیر اجرای طرح شفا (شرکت فناوری آزاد)، ساها (سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد) و پروژه های عمرانی نیمه تمام شده است.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه بیش از ۱۱۰ هزار نفر از خانواده های شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد در حال تحصیل هستند، گفت: بیش از ۷۴ درصد از خانواده شاهد و ایثارگر در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که این موضوع باعث افتخار دانشگاه است.

در ادامه جلسه علی ابطحی معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ارائه گزارشی از حوزه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد گفت: بیش از ۹۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی مجوز راه اندازی رشته پزشکی را دریافت کرده اند و همچنین در یک ماه گذشته ۱۶ رشته جدید به مجموع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی اضافه شده است.

وی افزود: در ۹۰ واحد پزشکی دانشگاه‌ آزاد اسلامی، ۱۵۰۰ عضو هیات علمی، ۷۳ هزار دانشجو، ۵۱ رشته و ۱۵۰۰ تخت در بیمارستان های فعال وجود دارد.

همچنین جواد انگجی سرپرست واحد تبریز و دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی درخصوص ضرورت راه اندازی مجتمع بین المللی در این واحد گفت: از جمله دلایل راه اندازی این مجتمع می توان به موقعیت ممتاز تاریخی، سیاسی و فرهنگی شهر تبریز، موقعیت جغرافیایی، صنعتی، اقتصادی و بازرگانی این شهر، سابقه و موقعیت علمی، حضور دانشگاه های مختلف بین المللی در منطقه اشاره کرد.

تغییر نام واحد فریمان و تفرش دانشگاه آزاد

در جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی مصوب شد؛ مجتمع بین المللی واحد تبریز، تحت نظر واحد تبریز به جذب دانشجوی خارجی بپردازد.

همچنین نام دانشگاه آزاد واحد فریمان به مناسبت بزرگداشت شهید مطهری به واحد مطهری و واحد تفرش به نام پروفسور حسابی تغییر کرد.

از دیگر مصوبات این جلسه تشکیل شورای عالی آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر رئیس هیات امنا و بررسی و تصویب ساختار تشکیلاتی و آیین نامه داخلی این شورا بود.