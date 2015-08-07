مرادی با یک پیروزی و یک شکست حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم از رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان جهان جواد مرادی جودوکار وزن ۷۳- کیلوگرم تیم ملی کشورمان در اولین دیدار خود مقابل نماینده ازبکستان به میدان رفت. وی در این دیدار با قدرت ظاهر شد تنها بعد از گذشت ۱۳ ثانیه از شروع مبارزه "مدی آمانگلدی" از ازبکستان را با ضربه فنی شکست داد و به دور دوم راه يافت.

مرادی در دومین دیدار خود به مصاف "الکساندر چرکال" دارنده مدال برنز قهرمانی اروپا رفت و با قبول شکست از دور مسابقات کنار رفت.

آخرین نماینده ایران حمیدرضا ملک زاده در وزن ۹۰- کیلوگرم روز شنبه ۱۷ مردادماه به مصاف رقبای خود می رود. وی دور نخست باید با "یواکلوف" از ازبکستان پیکار کند و در صورت برتری "ساتارینا" از هلند را پیش رو خواهد داشت. در این وزن هم ۲۶ جودوکار به مصاف هم می روند.

این دوره از مسابقات روز یکشنبه با برگزاری رقابتهای بخش تیمی به پایان می رسد که تیم ایران در بخش حضور ندارد.