به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فراخوان، آثار شاخص در هر یک از سه گونه ادبی به صورت مجزا به شکل زیر معرفی میشود: گونه وحشت: داستان بلند برگزیده / داستان کوتاه برگزیده، گونه فانتزی: داستان بلند برگزیده / داستان کوتاه برگزیده و گونه علمیتخیلی: داستان بلند برگزیده / داستان کوتاه برگزیده.
برای هر یک از شاخههای شش گانه معیارهای مجزا و دقیقی تعریف خواهد شد که داوران بر اساس آن امتیازدهی را انجام خواهند داد. دبیر چهارمین دوره مسابقه داستاننویسی افسانهها امیرمهدی عاطفینیا است که پیش از این دبیری سومین دوره مسابقه را نیز بر عهده داشتهاند.
شرایط شرکت در این مسابقه به قرار زیر است: کسانی که مایل به شرکت در مسابقه هستند، آثار خود را از تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ تا ۳۰ دی ۱۳۹۴ در بخش «ثبت اثر، چهارمین دوره مسابقه» در پرتال مسابقه به آدرس asfcontest.ir ثبت کنند. پس از آن در صورت دریافت اثر و کامل بودن مشخصات، برای شما ایمیل و نیز پیامک از سوی دبیرخانه مسابقه ارسال میشود.
موضوع آثار ارسالی آزاد است اما حتماً باید در یکی از سه گونه خیالپردازی (فانتزی)، علمی-تخیلی یا وحشت نگاشته شود. تفلیق گونهها بلامانع است اما آثاری خارج از این سه گونه مورد بررسی قرار نمیگیرد.
۱-۲: گونه خیالپردازی (فانتزی) : گونهای هنری است که جادو و دیگر اَشکال فراطبیعی را به عنوان عنصر اولیه طرح و توطئه، درونمایه یا فضای داستان استفاده میکند.
۲-۲: گونه علمیـتخیلی: در گونه علمیـتخیلی فناوری یا علوم امروزی یا مربوط به آینده دستمایهٔ هنرمند و آفرینشگر قرار میگیرد.
۳-۲: گونه وحشت: گونهای در هنر و ادبیات که در آن عناصر ترس و دلهرهآور ماورایی یا غیرماورایی به کار میرود.
آثار ارسالی باید در قالب داستان کوتاه و داستان بلند باشد؛ کمینه داستان کوتاه ۲۰۰۰ کلمه و بیشینه آن ۱۵۰۰۰ کلمه است. همچنین کمینه داستان بلند ۱۵۰۰۰ کلمه است و بیشینه خاصی برای آن تعریف نمیشود.
آثار ارسالی باید در قالب فایل Doc یا Docx (یعنی فایلهای مربوط به نرمافزار MS Word نسخههای مختلف) باشد. فونت و اندازه فونت با توجه به اینکه تعداد کلمات مدنظر است، دلخواه است. محدودیتی در تعداد آثار کوتاه ارسالی برای هر نویسنده وجود ندارد ولی هر نویسنده تنها میتواند سه اثر بلند را ارسال کند.
بر اساس این فراخوان، آثاری که در مطبوعات یا در نشرهای معتبر به چاپ رسیده باشند، امتیاز ویژه کسب میکنند، آثاری که به صورت بومی نوشته شده باشند، امتیاز ارفاقی کسب میکنند، جایزه ویژه نویسنده کم سن و سال بنا به تعداد شرکتکنندگان، به یک تا سه نفر از نویسندگان برتر ۱۰ تا ۱۴ سال اهدا میشود؛ البته مشروط به اینکه آثار ارسالی از نظر داوران تأیید شود.
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