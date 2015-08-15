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۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد:

دیدار آزادگان دانشگاه با هاشمی/ تهیه لایحه خدمات به ایثارگران

دیدار آزادگان دانشگاه با هاشمی/ تهیه لایحه خدمات به ایثارگران

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد از دیدار آزادگان این دانشگاه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سید حسن خمینی در سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی طباطبایی با اشاره به ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان به ایران، با بیان اینکه آزادی اسرا با کلید هوشمندی و تدبیر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رقم خورد گفت: به دلیل خوی تجاوزگری رژیم بعث عراق، تنها امید اسرا برای آزادی این بود که روزی رزمندگان غیور ما مرزهای عراق را فتح و اسرا را آزاد کنند.

وی افزود: با صبر، متانت و بردباری ملت ما و همچنین فرماندهی هوشمندانه حضرات امام (ره) به عنوان فرمانده کل قوا و مدیریت مدبرانه و هوشمندانه آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان جانشین امام راحل در ستاد فرماندهی کل قوا و فرمانده جنگ مشاهده کردیم که چگونه با کلید تدبیر، درهای اردوگاه‌های رژیم بعث باز شد و اسرای مظلوم ملت ایران به آغوش میهن بازگشتند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد درباره برنامه‌های اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به کشور گفت: امسال نیز دانشگاه آزاد میزبان آزادگان از سراسر کشور خواهد بود و به جز دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعدازظهر روز دوشنبه دیدار آزادگان با رئیس دانشگاه آزاد و حجت الاسلام سیدحسن خمینی برگزار می شود.

طباطبایی در پایان از تهیه بخشنامه‌ای مرتبط با «لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران» برای بهبود وضعیت ایثارگران دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: این بخشنامه به رئیس دانشگاه ارائه شده و پس از ابلاغ از سوی وی در دانشگاه آزاد اسلامی اجرا می شود.

کد مطلب 2883521

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