به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده در دیدار با منتخبان تیم رباتیک دانشگاه آزاد در مسابقات جهانی رباتیک ۲۰۱۵ چین با اشاره به موفقیت های کسب شده توسط دانشگاه آزاد در این مسابقات گفت: سرافرازی و سرآمدی حق ملت ایران است و هر کسی که در هر حرفه ای حضور دارد، اگر بتواند نام ایران را در جهان پرآوازه کند، شایسته تشکر و تقدیر است و شما دانشجویان رباتیک دانشگاه آزاد چنین کاری را کرده اید.

وی افزود: این افتخارات و موفقیت ها از سوی شما زمانی کشف شد که کشور ما سال ها است تحت تحریم کشورهای قدرتمند جهان قرار دارد و شما جزء همان مردمی هستید که با تلاش و کوشش توانستید در این شرایط افتخار کسب کنید و با تکیه بر توانایی های خود این موفقیت ها را بدست آورید.

میرزاده خاطرنشان کرد: در همین سال های تحریم ایران بیشترین پیشرفت ها را داشته و یکی از این پیشرفت ها مساله هسته ای است که در دوران تحریم بیشترین رشد را داشته است و مهمترین آن این است که کشورهای قدرتمند حاضر شده اند پای میز مذاکره با ایران بنشینند و پرچم ایران در بین پرچم کشورهای قدرتمند قرار بگیرد.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به ویژگی های رشته رباتیک گفت: رشته رباتیک جزء پرجاذبه ترین رشته‌ها است، باید از این رشته حمایت شود چرا که در عرصه های تجاری شدن، برای کشور بسیار مفید و سودمند است.

میرزاده ادامه داد: کشور ما بخاطر مشکلات خاص خودش باید بیشتر به عرصه رباتیک توجه کند. به عنوان مثال ما در حوزه پزشکی، آتش نشانی و ترافیک مشکلاتی را داریم که ربات جراح، ربات پلیس راه و ربات آتش نشان می توانند به حل برخی مشکلات ما در این حوزه ها کمک ویژه ای کنند، در واقع باید این علم را برای حل مشکلات کشور به کار بگیریم.

رئیس دانشگاه آزاد به دانشجویان برتر تیم رباتیک دانشگاه آزاد پیشنهاد داد تا با تشکیل کنسرسیومی متشکل از دانشگاه آزاد و دانشگاه های دولتی به بحث تجاری سازی فعالیت رباتیک در کشور کمک کنند.

در این مراسم، به نمایندگان تیم های اول، دوم و سوم دانشگاه آزاد در بخش های ربات امدادگر و ربات فوتبالیست لوح تقدیر اهداء شد. همچنین نفرات تیم اول سه سکه، نفرات تیم دوم دو سکه و نفرات تیم سوم یک سکه دریافت کردند.