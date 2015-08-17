  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹

۴ حکم انضباطی میرزاده صادر شد

۴ حکم انضباطی میرزاده صادر شد

با صدور احکامی جداگانه از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، چهار انتصاب جدید در این دانشگاه صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده با صدور احکامی، دکتر مرتضی احسانی معاون اداری و مالی این دانشگاه را به عنوان عضو کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه و دکتر مجتبی علوی فاضل رئیس مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی را به عنوان عضو هیات عالی نظارت بر آرای کمیته‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین، دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی را به عنوان عضو کمیته تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه و دکتر محمدرضا عباسی‌فرد را به عنوان عضو حقوقدان کمیته تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

وی ابراز امیدورای کرده تا نامبردگان با توکل به خداوند سبحان در ارتقای نظم و انتظام در دانشگاه و پیشگیری از بروز تخلف، موفق و موید باشند.

کد مطلب 2885217
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها