۴ حکم انضباطی میرزاده صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده با صدور احکامی، دکتر مرتضی احسانی معاون اداری و مالی این دانشگاه را به عنوان عضو کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه و دکتر مجتبی علوی فاضل رئیس مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی را به عنوان عضو هیات عالی نظارت بر آرای کمیته‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین، دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی را به عنوان عضو کمیته تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه و دکتر محمدرضا عباسی‌فرد را به عنوان عضو حقوقدان کمیته تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

وی ابراز امیدورای کرده تا نامبردگان با توکل به خداوند سبحان در ارتقای نظم و انتظام در دانشگاه و پیشگیری از بروز تخلف، موفق و موید باشند.