تصمیم گرفتم قرائتی واقعی از اسلام را با سینما به جهان عرضه کنم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مجیدی کارگردان فیلم «محمد رسول الله(ص)» در نشست خبری این اثر که در به مناسبت نزدیک شدن به زمان اکران در شهرک سینمایی نور لوکیشن اصلی این فیلم برگزار شد در سخنانی گفت: امروز دور هم جمع شده ایم تا شروع اکران فیلم «محمد رسول الله(ص)» را به صورت رسمی اعلام کنیم.

وی گفت: بسیار دوست داشتم افتتاحیه فیلم پیامبر(ص) که حاصل ۷ سال تلاش عوامل این فیلم سینمایی است در شب میلاد هشتمین اختر آسمان، در حرم امام رضا(ع) برگزار می شد، اما متاسفانه علیرغم تلاش بسیاری که برای برگزاری این مراسم در حرم امام هشتم انجام دادیم مسئولان فعلی آستانه قدس رضوی درخواست ما را لبیک نگفتند اما از همین جا به آقا امام رضا(ع) سلام می فرستم.

این کارگردان مطرح سینمای ایران با اشاره به شکل گیری ایده ساخت فیلم عنوان کرد: جشنواره فیلم دانمارک ۸ سال پیش می خواست بزرگداشتی برای من بگیرد که برگزاری این بزرگداشت مصادف شد با توهین هایی که یک کاریکاتوریست دانمارکی به پیامبر اسلام کرد. زمانی که این توهین ها را دیدم با خودم گفتم چطور می توانم در بزرگداشتی در کشوری حاضر شوم که به پیامبر دینم توهین کرده است بنابراین طی نامه ای به مدیر جشنواره اعلام کردم که در این فستیوال شرکت نمی کنم.

مجیدی ادامه داد: در این نامه به صراحت نوشتم که این فستیوال در کشوری برگزار می شود که به مقدسات و باورهای من توهین کرده است. البته همین مساله فکر من را به خود مشغول کرد که چرا در طول سال هایی که هجمه هایی علیه دین اسلام ایجاد می شود ما صرفا عکس العمل نشان داده ایم و این عکس العمل ها تنها به آتش زدن پرچم و اعتراض منتهی می شد دریغ از اینکه واکنشی عملی نسبت به این موضوع داشته باشیم. ضمن اینکه همان ها تصاویری از این اعتراضات را در رسانه هایشان به نمایش می گذارند و احساسات پاک این افراد را به خشونت تعبیر می کنند.

کارگردان فیلم «محمد رسول الله(ص)» با بیان اینکه که در معرفی جهان اسلام کوتاهی شده است، گفت: من معتقدم که کاری در جهان اسلام که در جهت معرفی واقعی این دین باشد به معنای واقعی انجام نداده ایم به همین دلیل دنیای غرب از سر جهل و یا اسلام هراسی قرائت زشتی را از دین اسلام ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از فجایع انسانی که در کشورهای مسلمان نشین سوریه، افغانستان و عراق انجام می شود از پول ها و دلارهایی است که بعضا از طریق بعضی از کشورهای اسلامی پرداخت می شود. از همین رو تعریفی که از دین مبین اسلام می شود تعریف درستی نیست.

مجیدی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: اگر نگاه دقیقی به حضور جهان اسلام در سینما بیاندازیم متوجه خواهیم شد که کار چشمگیری در این زمینه انجام نداده ایم و تنها فیلم موجود «الرساله» به کارگردانی مصطفی عقاد بوده است و فیلم «محمد رسول الله(ص)» دومین کار جدی در این حوزه است.

وی در پایان این بخش از صحبت هایش تشریح کرد: باور من بر این است که ما باید چراغ راه باشیم و بتوانیم قرائت درستی از اسلام ارائه کنیم. همه این مسایل که مطرح کردم باعث ساخت فیلم «محمد رسول الله(ص)» شد و این راه را از ۷ سال پیش تاکنون طی کرده ایم و از همه دوستانی که در این مسیر ما را همراهی کرده اند کمال تشکر را دارم. جا دارد از همکاری آقای فروزنده و سعیدی کیا از مسئولان بنیاد مستضعفان که کمک‌های بزرگ این پروژه بودند هم قدردانی کنم.