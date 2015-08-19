به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی پس از صدور اطلاعیه در تاریخ ۶ مرداد ماه اقدام به تذکر به پایگاه‌هایی کرد که قانون مطبوعات را رعایت نمی‌کنند. تذکرهای داده شده در خصوص رعایت ماده ۱۸ قانون مطبوعات، استفاده از نام مجوز گرفته شده از هیئت نظارت بر مطبوعات و استفاده نکردن از عناوین غیرمصوب و قید نشده در پروانه بوده که به سایت‌ها اعلام شده است.

فهرست زیر تا ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۹۴.۵.۲۷ مجددا بررسی شده و سایت‌های که پس از تذکر اقدام به اصلاح موارد الزامات قانون مطبوعات کرده‌اند، از این فهرست حذف شده‌اند.

بر اساس این گزارش، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از پایگاه‌های خبری که الزامات قانون مطبوعات را رعایت می‌کنند، یادآور شده است رصد و پایش رعایت این الزامات از سوی پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها کماکان ادامه داشته و روزانه ضمن تذکر به سایت‌هایی که از قانون مطبوعات تخطی کنند، در صورت رعایت نکردن موارد اعلام شده، اسامی آنان اعلام می‌شود.