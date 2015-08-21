  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

جودو قهرمانی کشور؛

جام قهرمانی نونهالان به منطقه شش تهران رسید

جام قهرمانی نونهالان به منطقه شش تهران رسید

دومین جشنواره نونهالان کشور با قهرمانی تیم منطقه شش و رقابتهای نوجوانان کشور با قهرمانی تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته سمنان میزبان دومین جشنواره سراسری نونهالان موسوم به آینده‌سازان المپیک بود. این جشواره با اردوی مشترک منتخبین مناطق مختلف و با تدریس مربیان کره‌ای آغاز شد. پس از آن جودوکاران حاضر در این اردو به روی تاتامی مسابقات قهرمانی کشور حاضر شده و با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات نهایت منطقه شش با ۷ طلا، ۲ نقره و ۶ برنز قهرمان شد. منطقه چهار با ۴ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز نایب قهرمان شد و منطقه یک با ۳ نقره و ۷ برنز در جای سوم ایستاد. 

بعد از پایان رقابتهای نونهالان، سی و پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان ایران با حضور تیم‌های منتخب سراسر کشور به رقابت پرداختند که در پایان تهران با 3 طلا، یک نقره و 4 برنز روی سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد. خراسان رضوی با 2 طلا، 2 نقره و 3 برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و خراسان شمالی با یک طلا، 2 نقره و یک برنز در جای سوم ایستاد.

همچنین تیم های خوزستان با یک طلا، دو طلا و یک نقره، فارس با یک طلا و دو برنز، توابع تهران و البرز با یک نقره، آذربایجانشرقی با سه برنز، لرستان با دو برنز و مرکزی با یک برنز نیز هاوین چهارم تا دهم را کسب کردند. 

نفرات برتر اوزان مختلف رده سنی نونهالان:
وزن ۳۴- کیلوگرم: ۱- حسن یوسفی(منطقه شش الف) ۲- محمد مهدی اسماعیلی فریدی(منطقه ۴ ج) ۳- امیرحسین صبویی(منطقه شش ب) و محمد جوادی فر(منطقه شش ج)

وزن ۳۸- کیلوگرم:۱- حسین سعیدی برجی (منطقه شش الف) ۲- مصطفی الهای(منطقه الف) ۳- علی جلالی(منطقه یک الف) و سهراب رستم پور(منطقه شش ب)

وزن ۴۲- کیلوگرم: ۱-صادفق آذرنگ(منطقه شش ب) ۲- دانیال چلبی(منطقه ۲ الف) ۳- محمدرضا حسن پور دولت آبادی(منطقه ۵ الف) ، علی رشانی(منطقه ۳ الف)

وزن ۴۶- کیلوگرم:۱-محسن نیستانی( منطقه شش الف) ۲- علی حسنی (منطقه شش ب) ۳- امیر محمد حسن نژاد(منطقه ۴ ب) و امیرحسین عظیمی(منطقه یک الف)

وزن ۵۰- کیلوگرم : ۱-محمد زحمت کش( منطقه ۴ الف) ۲- مجید کریمی( منطقه یک الف) ۳- ابراهیم محمدی(منطقه شش الف) و محمد عیسی جمعه ای (منطقه شش ج)

وزن ۵۵- کیلوگرم:۱-محمد ولی پور (منطقه شش ب) ۲- علی اصغر عسگری(منطقه یک ج) ۳- محمد سورشجاعی(منطقه ۴ الف) و سیذ محمد روحانی(منطقه ۵ الف)

وزن ۶۰- کیلوگرم :۱- ابوالفضل ظریفی علیزاده(منطقه ۴ الف) ۲- امیرصادقیان(منطقه یک الف) ۳-سید علی اجاقی(منطیه یک ب) و مهدی اینانلو(منطقه ۵ الف)

وزن ۶۶- کیلوگرم:۱- علیرضا جعفرزاده سامانی(منطقه ۴ الف) ۲- امیرمحمد رمضانی(منطقه شش ج)۳-سینا منوچهری(منطقه ۳ الف) و علی میرزایی(منطقه ۲ الف)

وزن ۷۳- کیلوگرم:۱- امیرحسین عسگری(منطقه شش ب) ۲- امیر حسین ملک(منطقه شش الف) ۳- سینا مرادزاده(منطقه ۴ الف) و امیرحسین چراغی (منطقه شش ج)

وزن ۸۱- کیلوگرم: ۱- ابوالفضل آهوبرندی(منطقه ۴ ب) ۲- هومن امیری(منطقه ۵ ج) ۳- مهدی شوقی نیا(منطقه یک الف) و محمد علی آقاجانی(منطقه یک الف)

وزن ۸۱+ کیلوگرم:۱- محمد مهدی راستگر(منطقه ۶ الف) ۲- امید رهرو مستقیم(منطقه ۴ ب) ۳- علیرضا محمد دوست(منطقه یک ج) و پوریا طاهرخانی(منطیه یک الف)

نفرات برتر اوزان مختلف رده سنی نوجوانان:
وزن ۴۶- کیلوگرم: ۱- علیرضا توسی (فارس) ۲- محمد مهدی بهروزیان (خوزستان) ۳- کاوس نصیری(فارس) و قاسم کریمی(تهران)

وزن ۵۰- کیلوگرم: ۱- محمد خوشبین(خوزستان) ۲- مجید وحید بریمانلو (خراسان شمالی) ۳- محمد جهان بخشیان(آذربایجانشرقی) و علی اصغر رنجبر(فارس)

وزن ۵۵- کیلوگرم:۱- علی محمدی بریمانلو (خراسان شمالی) ۲- علی قلی پور(خراسان رضوی) ۳-ابوالفضل محمودی(مرکزی) و سجاد اوقانی(آذربایجانشرقی)

وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱-کاظم کریمی(تهران) ۲- مهدی برغمدی(توابع تهران) ۳- مسلم ذاکری( یزد) و رضا پارساپور(خراسان شمالی)

وزن ۶۶- کیلوگرم: ۱- سینا قمی(تهران) ۲- یاسین خورشین(خوزستان) ۳- محمد شمشیری(خراسان رضوی) و علی مولوی مقدم(خوزستان)

وزن ۷۳- کیلوگرم: ۱-جواد مرادی(خراسان شمالی) ۲- امیرحسین عزیزی( خراسان رضوی) ۳- سعید طاهریان(تهران) و مهدی بیرانوند(لرستان) 

وزن ۸۱- کیلوگرم: ۱- یاسین تقوی(خراسان رضوی) ۲- قاسم باغچقی(خراسان شمالی) ۳- اشگان عطایی(تهران) و فردین اندريانی(آ.شرقی) 

وزن ۹۰- کیلوگرم:۱- حمید رضا ملک زاده(تهران) ۲- سپهر غنچه شمندی(البرز) ۳- قربان اندریانی(آدربایجانشرقی) و فردین شاهباز(خراسان رضوی) 

وزن ۹۰+ کیلوگرم:۱- علی پرهیزگار (خراسان رضوی) ۲- امیرحسین اخلاقی(تهران) ۳- هومن هلالی بیدختی(تهران) و فرزین شاهباز(خراسان رضوی)

کد مطلب 2888940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها