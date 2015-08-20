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۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۴۱

محمدرضا خلعتبری:

نمی‌توان کاری درباره اشتباهات داوری کرد/ از تساوی ناراحتم

نمی‌توان کاری درباره اشتباهات داوری کرد/ از تساوی ناراحتم

اصفهان- مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: اشتباهات داوری همواره جزئی از فوتبال است و نمی‌توان کاری درباره آنها انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری شامگاه پنجشنبه پس از تساوی تیمش مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراضاتش به داور این مسابقه اظهار داشت: من در صحنه پنالتی و آفساید اعتراضاتی به داوری داشتم اما به هر حال این اتفاق صورت گرفت.

وی افزود: ترکی یکی از بهترین داوران ایران است و وقتی داور اشتباه کرده، دیگر کاری نمی‌شود کرد و باید این تصمیمات را بپذیریم زیرا این اتفاقات در شرایط بازی رخ می‌دهد.

مهاجم تیم سپاهان با اشاره به عملکرد تیمش در این مسابقه تصریح کرد: من به تیمم تبریک می‌گویم زیرا بازی خوبی انجام دادیم اما ناراحتم که نتوانستیم سه امتیاز را از دست دهیم.

وی درباره اینکه آیا داوری را مقصر این باخت می‌داند یا خیر، اضافه کرد: داوری را مقصر نمی‌دانیم و اگر توپ‌های ما تبدیل به گل می‌شد، شاید این مسئله اصلا مطرح نبود.

کد مطلب 2889280

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