مهلت مصرف سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه مهلت استفاده از سهمیه موجود در کارت‌های سوخت وسایل حمل و نقل شخصی تا پایان آبان تمدید شد، گفت: به دنبال مذاکره با معاون اول رئیس جمهور و موافقت دولت مهلت استفاده از سهمیه موجود در کارت‌های سوخت که پیشتر تا پایان شهریور اعلام شده بود، تا پایان آبان تمدید شد.

این عضو کابینه دولت، افزود: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و اگرچه بنزین چندانی در کارت‌ها باقی نمانده اما سهمیه موجود آنها ابطال نخواهد شد.

سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با اشاره به کاهش حدود ۴۵۰ میلیون لیتری ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی کارت‌ها در طول تیر و مرداد ماه گذشته، اعلام کرده است: برنامه‌ای برای حذف کارت‌های سوخت نداریم.

این مقام مسئول در خصوص موجودی بنزین ۷۰۰ ذخیره‌سازی شده در کارت‌های سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، اظهار داشت: تا پایان خرداد ماه سال‌جاری سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌ها به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.

سجادی با بیان اینکه موجودی کارت‌های سوخت خودروها در ابتدای خرداد ماه و زمان آغاز طرح عرضه تک نرخی بنزین حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر بود، بیان کرد: سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت سوخت‌های خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، تا پایان شهریور امسال محفوظ است و بعد از این مدت در سراسر کشور بنزین فقط به قیمت لیتری یک‌هزار تومان فروخته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد: از سهمیه موجود در کارت‌ها ۲۷۰ میلیون لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی مربوط به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها و بقیه مربوط به خودروهای شخصی است.