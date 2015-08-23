به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سردار فتح الله جمیری در جمع آزادگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: باید خدا را به خاطر قرار گرفتن در مسیر حق سپاس بگوییم و این راه را با استقامت، پایداری و تحمل مشکلات به پایان برسانیم و پرچم این حرکت مقدس را در قلل رفیع جهان به اهتزاز درآوریم.

وی به رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب سکاندار کشتی نجات، نه تنها برای ایرانیان بلکه برای همه جهانیان است.

سردار جمیری به رشادت‌های آزدگان اشاره کرد و افزود: خاطرات اسارت آزادگان یادآور خاطرات اسارت امام سجاد (ع) در واقعه کربلا است.

وی به آزادگان گفت: حرکت نورانی که توسط امام خمینی (ره) آغاز شده است با یاری همه شما ایثارگران، ولایت محوری و ثابت قدمی شما آزادگان به پیروزی خواهد رسید.

وی اظهار امیدواری کرد که همانگونه که در گذشته توفیق جهاد در راه خدا را داشته‌ایم امروز نیز با قرار گرفتن در مسیر شهدا و ایثارگران این راه را ادامه دهیم.

اگر رشادت ایثارگران و آزادگان نبود آرمان‌های انقلاب محقق نمی‌شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این دیدار گفت: اگر رشادت‌ها و جانبازی‌های آزادگان و جانفشانی شهدا نبود امروز آرمان‌های انقلاب اسلامی محقق نمی‌شد.

دکتر علیرضا رئیسی افزود: آزادگان و خانواده محترم آنان بر گردن همه افراد جامعه و مسئولان حق دارند زیرا ایثار این عزیزان باعث ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شده است، به نحوی که امروز دنیا در برابر این اقتدار سر تعظیم فرود می‌آورد.

وی به نقش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر حدود دو هزار ۵۰۰ پرسنل داشته که بیش از نیمی از آنان سابقه رزمندگی و ایثارگری دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: حدود ۳۰۰ جانباز، ۳۵ آزاده و بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ رزمنده در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هشت سال دفاع مقدس از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.