ستارگان فوتبال جهان وارد تهران شدند/ زندی در کنار بزرگان دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، گروه دوم از اعضای تیم فوتبال ستارگان جهان بامداد امروز جمعه از طریق جایگاه ویژه فرودگاه امام خمینی (ره) شدند که مورد استقبال مسئولان برگزاری این دیدار، مسئولان جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران و هواداران فوتبال قرار گرفتند.

در زیر برخی از حواشی ورود اعضای تیم منتخب جهان به ایران را می‌خوانید:

* طبق هماهنگی صورت گرفت، در بدو ورود هریک از اعضای تیم منتخب جهان شالی نارنجی رنگ به گردن آنها انداخته می‌شود که اقدامی نمادین برای حمایت از بیماران ام.اس ایران بود.

* مارسل دسایی بازیکن اسبق تیم ملی فرانسه در بدو ورود، خودش با هواداران فوتبال عکس سلفی گرفت.

* فریدون زندی بازیکن پیشین تیم ملی ایران که قصد سفر شخصی به اتریش را داشت، وقتی متوجه حضور تیم منتخب جهان در فرودگاه، در کنار آنها قرار گرفت و با برخی از این بازیکنان عکس یادگاری انداخت.

* لوئیس فیگو، فرناندو هیرو، مارسل دزایی و ادگار داویدز بیش از سایر بازیکنان مورد تشویق هواداران فوتبال قرار گرفتند.

* بيش از ۲۰۰ هوادار مقابل درب CIP حضور يافتند که هنگامی بازيکنان راهی اتوبوس شدند، به سمت‌شان رفته و ورودشان به اتوبوس را سخت کردند.

* درحالی خبرنگاران قصد مصاحبه با ادگار داويدز ستاره سرشناس فوتبال هلند را داشتند، وی اعلام کرد سالگادو گفته هيچ مصاحبه‌ای انجام ندم و همه با همدیگر هماهنگ باشیم.

* هواداران به شدت لوئیس فيگو را تشويق کردند و کاپيتان پيشين تيم ملی پرتغال هنگامی که وارد اتوبوس شد، به شکل جالبی به ابراز احساسات با هواداران پرداخت.

دیدار این دو تیم ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه روز جمعه در ورزشگاه ازادی تهران برگزار خواهد شد.