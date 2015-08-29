مستند «سنا» در نوبت نمایش تالار حافظ شیراز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه نمایش هفتگی فیلم‌های كوتاه و مستند مطرح ایران و جهان، چهارشنبه فیلم مستند «سنا» ساخته «آصیف كاپادیا» كارگردان برزیلی به نمایش گذاشته می شود.

مستند سنا، برنده جایزه بهترین مستند بفتا و جایزه بهترین مستند جشنواره ساندنس و همچنین معرفی بعنوان بهترین مستند سال ۲۰۱۱ در سی دومین دوره جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن شده است.

آیرتون سنا، قهرمان نامی مسابقات فرمول یک اهل کشور برزیل و قهرمان سه دوره مسابقات فرمول یک بود که بسیاری او را بهترین راننده تاریخ فرمول یک می‌دانند. او در یک تصادف در سال ۱۹۹۴ در گوشه‌ای از پیست تامبورلو و هنگامی که پیشتاز بود، کشته شد. سنا کار خود را از کارتینگ آغاز کرد و در سال ۱۹۸۱ به بخش «Open-wheel» رفت.

این برنامه چهارشنبه ۱۱ شهریور، ساعت ۱۷.۳۰ در مجموعه فرهنگی هنری حافظ، سالن مهر برگزار می شود که ورود برای تمامی علاقمندان آزاد است.