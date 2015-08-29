به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف جمعه‌شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت: کاهش تورم و خروج از رکود یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده که در این راستا به دستاوردهای بسیار خوبی دست یافته‌ایم.

وی به نقش مهم نظام بانکی در خروج از رکود در شرایط فعلی اشاره کرد و ادامه داد: نظام بانکی باید نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کند و در کنار خروج از رکود به کاهش تورم نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

خدمات بانکی ما از صنعت بانکداری جهان عقب است

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها نیز حلقه‌ای از حلقه‌های اقتصادی بوده و به دنبال سود و کسب درآمد هستند، اضافه کرد: نوع خدمات بانکی ما از صنعت بانکداری جهان عقب است.

وی با تاکید بر اینکه دولت بر مستقل بودن بانک‌ها تاکید دارد و بانک‌ها باید برای بخش خصوصی بمانند، افزود: بانک‌ها باید ابزار رفع مشکلات و تنگناهای دولتی باشند.

سیف با بیان اینکه استفاده از منابع بانکی برای ایجاد و ساخت طرح مسکن مهر نتایج مثبتی را نداشته است، تصریح کرد: در دولت یازدهم تلاش های بسیار زیادی صورت گرفت و تلاش کردیم که آثار تخریبی طرح مسکن مهر را حل کنیم.

تاکیدات مقام معظم رهبری برای خروج از رکود

وی به تاکیدات مقام معظم رهبری برای خروج از رکود اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که نظام بانکی باید برای خروج از رکود و همچنین در کنار آن مهار تورم نقش آفرینی کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: هر چند در دو سال و طی هشت فصل شاهد رشد منفی در عرصه اقتصادی کشور بودیم ولی در سال ۹۳ رشد اقتصادی کشور به مثبت ۳ درصد رسید.

افزایش ۴۲ درصدی نقدینگی کشور

وی همچنین به افزایش ۴۲ درصدی نقدینگی کشور در سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال ۹۲ حجم نقدینگی ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود ولی خردادماه امسال حجم نقدینگی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سیف با بیان اینکه تثبیت اقتصاد قابل پیش‌بینی یکی از مهمترین گام‌ها برای رشد اقتصادی است، تصریح کرد: تثبیت و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دادیم و این نوسانات در سال جاری کاهش یافت.

دولت معتقد به شفاف‌سازی است

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در شرایط کمبود منابع بر اساس اولویت‌بندی انجام می شود، بیان کرد: در زمانی در منابع با محدودیت روبرو هستید، برای پرداخت تسهیلات باید اولویت‌های خود را مشخص کنید.

رئیس‌کل بانک مرکزی به توافقات صورت گرفته برای رفع تحریم ها بر علیه کشور اشاره کرد و افزود: پس از انجام توافق و رفع تحریم‌ها، راه برای تولید باز می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه و رشد اقتصادی نیازمند درک متقابل بانک و بنگاه اقتصادی است، تاکید کرد: دولت معتقد به شفاف‌سازی است و بانک مرکزی بر آماری که ارائه می‌دهد حساس است.

سیف با بیان اینکه دولت تدبیر و امید تورم را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده، بیان کرد: تلاش داریم که به تورم تک رقمی برسیم و در این راه از همه توان و ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.