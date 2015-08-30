به گزارش خبرگزاری مهر، داود ثمری گفت: سیزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد ۷ مهرماه لغایت ۹ مهرماه در واحد تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این گردهمایی بزرگترین رویدادی است که در نشست های پژوهش و فناوری انجام می شود، افزود: در این مراسم کلیه معاونان پژوهش و فناوری واحدها و مراکز دانشگاه آزاد روسای مراکز رشد و روسای شوراهای پژوهش و فناوری استان ها حضور دارند.

رئیس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد ادامه داد: در روز نخست این گردهمایی جلسه هماهنگی روسای شوراهای پژوهش و فناوری استان ها (۳۱ واحد دانشگاهی و ۲ واحد مستقل علوم و تحقیقات و نجف آباد را داریم و چهارشنبه صبح مراسم افتتاحیه با حضور مسئولین استان آذربایجان شرقی و واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار می شود.

ثمری با بیان اینکه در این مراسم از معاونان وزارت علوم و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری نیز دعوت شده، گفت: سه موضوع سامانه ساها، سامانه مجلات و دسترسی به منابع الکترونیکی و طرح های برون دانشگاهی و قراردادها ویژه معاونین پژوهش و فناوری مراکز و واحدها در دستور کار قرار دارد.ف

وی ادامه داد: برای روسای مراکز رشد در سالن جنبی برنامه های آموزشی جداگانه ای در نظر گرفتیم که سه سخنرانی توسط نماینده دانشگاه درخصوص معرفی مدل اقتصادی در دانشگاه، نماینده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری خواهیم داشت.

رئیس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه های این مراسم می توان به غبارروبی مزار شهدا، بازدید از شهر تبریز و بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه‌آزاد اسلامی با چند تن از خانواده شهدا دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد.

مراسم اختتامیه سیزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد روز پنجشنبه با حضور استاندار تبریز و رئیس دانشگاه آزاد برگزار می شود.