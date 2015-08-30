پیکر ۱۷ شهید گمنام وارد کشورمان شدند/ استقبال پرشور مردم مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل و با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام از طریق مرز باشماق مریوان وارد خاک کشورمان شدند.

در این مراسم که با حضور رئیس ستاد تحقیق و تفحص شهدا، استاندار کردستان، مدیران و مسئولان شهرستان مریوان و اقشار مختلف مردم همراه بود، پیکر این ۱۷ شهید گمنام با استقبال وارد خاک کشورمان شدند.

همچنین قرار است که تا دقایقی دیگر مراسم استقبال و تشییع این ۱۷ شهید گمنام با حضور اقشار مختلف مردم در داخل شهر مریوان برگزار شود.

رئیس ستاد تحقیق و تفحص شهدا و استاندار کردستان در مراسم استقبال از پیکر این ۱۷ شهید گمنام در مرز باشماق مریوان سخنرانی کردند.

سید محمد باقرزاده در مراسم استقبال از شهدای گمنام در مرز باشماق مریوان ضمن تقدیر از مسئولان اقلیم کردستان گفت: شهدای گمنام سند افتخار و اقتدار نظام اسلامی هستند.

وی با اشاره به پیام حضور مردم در مراسم استقبال از شهدای گمنام عنوان کرد: دشمنان همواره از راه های گوناگون در صدد ایجاد اختلاف و تفرقه در میان ملت ایران هستند و می طلبد مردم همواره در این راستا بیدار باشند و حضور در این گونه برنامه ها خنثی کننده توطئه های دشمنان است.

رئیس ستاد تحقیق و تفحص شهدا با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم استان کردستان عنوان کرد: کردستان و پیشمرگان مسلمان این مرز و بوم، بویژه شهرستان مرزی مریوان همواره بیدار بوده و تا آخرین قطره خون از عزت و شرف مهین خود دفاع کرده و در مقابل توطئه های دشمنان پایداری خواهند کرد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به جایگاه و اهمیت شهدای گمنام در راستای افزایش عزت و افتخار نظام اسلامی گفت: شهدای گرانقدر ایران اسلامی در کنار پیشمرگان مسلمان کُرد جزو سرمایه های بزرگ ملت مسلمان ایران هستند.

بعد از تشییع شهدا در شهر مریوان، این کاروان راهی شهرستان های سقز و دیواندره می شود و سپس روز دوشنبه ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ مراسم تشییع و استقبال از شهدای گمنام در شهر سنندج نیز برگزار می شود.

حضور کاروان شهدای گمنام از شهرهای دهگلان، قروه، سریش آباد و بیجار نیز برنامه ریزی شده است و قرار است که این مراسم ها طی روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز برگزار شود.

بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، این شهدای گرانقدر در عملیات های والفجر۴، والفجر۹، والفجر۱۰ و نصر ۷ به شهادت رسیده اند و پیکر پاک آنها در مناطق عملیاتی پنجوین، دربندی خان، چوارتا، بلفت و کرکوک کشف شده است.