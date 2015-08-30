درآمد عمومی اردبیل ۲۲ درصد رشد یافت/کاهش سقف وصولی

هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت درآمد عمومی استان در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴ افزود: مبلغ هزار و ۲۰ میلیارد ریال از منابع مختلف در آمد عمومی استان وصول شده، در حالی که این مبلغ در سال گذشته در مدت مشابه ۸۳۰ میلیارد ریال بوده است

وی تاکید کرد: علیرغم رشد ۲۲ درصدی درآمدهای عمومی استان در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان وصولی پنج ماهه سال جاری نسبت به مبلغ مصوب ۲۱ درصد کمتر است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از دلایل پایین بودن سقف میزان را بالا بودن سهم درآمدهای مصوب در قانون بودجه کشور در سال جاری، رکود حاکم بر بازار و فصلی بودن درآمد در استان ذکر کرد و ابراز امیدواری کرد این اختلاف مبالغ بین درآمد عمومی استان و مبلغ مصوب در قانون بودجه کشور برای استان در ماه های آتی جبران شود.

دبیر کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان بیشترین منابع درآمد استان را محل درآمدهای مالیاتی عنوان و تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی با ۸۳ درصد بیشترین سهم را نسبت به سایر منابع درآمدهای استان به خود اختصاص داده است که در همین راستا هنوز هم مبالغ وصولی فاصله ۲۱ درصدی از میزان مبلغ مصوب در بودجه کشور در پنج ماهه سال جاری را نشان می دهد.

مظفری سهم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولت را با ۲۵ درصد بیشترین سهم وصولی مالیاتی از کل وصولی از محل مالیات دانست و افزود: این در حالی است که سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای استان با ۸.۸میلیارد ریال حدود ۸.۶ درصد از کل وصولی از محل درآمدهای مالیاتی است و این رقم در مقابل مالیات بر درآمد حقوق ناچیز است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه درآمدهای وصولی استان در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به استان برمی گردد متذکر شد: این مبالغ برای انجام امورات جاری و توسعه و آبادانی در مناطق مختلف استان هزینه می شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر هزینه از محل درآمدهای استانی اعتبارات دیگری نیز از محل درآمدهای ملی کشور به استان برای انجام طرح های مختلف تخصیص می یابد.