درسی که پدیده کشتی جهان به رقبا داد/ خداحافظ تا بعد از قهرمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، به وفور دیده شده که ورزشکاران حرفه‌ای از هر فرصتی برای حضور در شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک گذاشتن عکس و نظرات شخصی با هواداران خود استفاده کرده و بعضا مورد استقبال نیز قرار گرفته اند، اما این فعالیت مجازی در برخی اوقات با حاشیه و افراط همراه بوده و بعضا هدف اصلی ورزشکاران که همان کسب موفقیت و پیروزی را دچار خدشه کرده است.

البته باید نیمه پر لیوان را هم دید چرا که برخی از ورزشکاران حرفه ای نیز در استفاده از شبکه های اجتماعی کاملا اصولی و منطقی عمل کرده و سعی می کنند در طول مدت زمان حضورشان در دنیای مجازی از هدف اصلی خود دور نشوند.

در این راستا باید به اقدام اخیر قهرمان آمریکایی کشتی جهان و المپیک اشاره کرد که درس بزرگی به ورزشکاران حرفه ای و بزرگ دنیا داده است. جوردن باروز افسانه ای به تازگی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلب جالبی را با دوستان و هواداران به اشتراک گذاشته که نشان می دهد بی جهت نیست او را اعجوبه وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد دنیا می خوانند.

وی با پیامی در اینستاگرام ضمن قراردادن عکس ساده و سیاهی در صفحه اش به تمامی هواداران اعلام کرده " من فعلا فعالیت در اینستاگرام و دیگر صفحات شبکه اجتماعی را متوقف می کنم تا بعد از قهرمانی رقابتهای جهانی و در این فرصت به تمرکز و تکمیل توانایی‌ام می پردازم. من روز ۱۲ سپتامبر مسابقه دارم و تا فردای مسابقه خداحافظ".

رقابتهای قهرمانی کشتی جهان از روز ۱۶ شهریور ماه در لاس وگاس آمریکا آغاز می شود و این قهرمانی سیه‌چرده از کشور میزبان ترجیح داده در این یک هفته مانده به آغاز پیکارها ارتباط خود را با شبکه های اجتماعی و مسایل حاشیه‌ای و گاها منحرف کننده ذهنی آن قطع کند.

البته اقدام اخیر قهرمان آمریکایی پیش از این بارها در اردوی کشتی گیران روسی نیز دیده شده و کادر فنی تیمهای ملی این کشور در روزهای باقیمانده تا رقابتهای بزرگی همچون جهانی و المپیک تصمیمات سخت گیرانه‌ای در این خصوص اتخاذ می کنند. از جمله ممنوعیت استفاده از تلفن همراه تا اردو زدن در پادگان های نظامی و مناطق دورافتاده که در بسیاری از مواقع به نتایج درخشان و تاریخی در ورزش این کشور منتهی شده است.

رفتارهای این چنینی در حالی از سوی بزرگان ورزش دنیا صورت می گیرد که بسیاری از ورزشکاران حرفه ای ما در رشته های مختلف تا لحظاتی قبل از وارد شدن به میدان مبارزه هم دست از تلفن همراه خود بر نداشته و بلافاصله بعد از مسابقات نیز با قراردادن عکس و پیام‌های متعدد به استقبال هواداران و "لایک زدن" آنها می‌روند!