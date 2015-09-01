دبه جدید روسیه برای تحویل ندادن اس ۳۰۰ به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد روس تاکید کرد تا زمانی که تهران شکایت خود علیه مسکو را در زمینه سامانه اس ۳۰۰ پس نگیرد، اقدامی در زمین انتقال این سامانه انجام نخواهد شد.

طرح شکایت به قراردادی باز می‌گردد که در سال ۲۰۰۷ میلادی میان ایران و روسیه برای دریافت سامانه دفاعی اس ۳۰۰ بسته شد. قراردادی که ارزش آن ۸۰۰ میلیون دلار است اما تا کنون اجرای آن بارها به تعویق افتاده و تهران در سال ۲۰۱۱ میلادی شکایتی را در دیوان داوری ژنو طرح کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، پیش از آنکه ایران و شش قدرت جهانی به توافق برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک دست یابند، به تعلیق پیشین برای تحویل سامانه دفاعی پایان داد اما با این همه همچنان این سیستم دفاع موشکی به ایران تحویل داده نشده است.

این در حالی است که اخیرا وزیر دفاع ایران به مسکو سفر کرد که بخشی از دیدارها و گفتگوهای او با مقامات روس به سامانه دفاعی مربوط می‌شد.

در همان زمان خبرگزاری روسی «تاس» از قول یک مقام سازمان صنایع نظامی روسیه نقل کرده بود، اختلافات بر سر این است که ایران خواستار تحویل گرفتن اولین بخش از سامانه، برای گذشتن از شکایتی‌ است که علیه مسکو مطرح کرده، در حالی‌که روسیه خواستار پس‌گرفتن شکایت و سپس اقدامات بعدی‌ است.

اکنون نیز مقام ارشد دولت روسیه بر خواست مسکو تاکید کرده و می‌گوید «نیاز اصلی، پس گرفتن شکایت [از دیوان داوری ژنو] است. ایران هنوز این شکایت را پس نگرفته‌است، ما هم منتظریم.»

در مرداد ماه امسال وزیر دفاع ایران گفته بود تا آذر ماه پیش رو، ایران سامانه اس ۳۰۰ را از روسیه تحویل خواهد گرفت.