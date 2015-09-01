ماهنامه «انشا و نویسندگی» به ایستگاه ۵۸ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در معرفی این پرونده با عنوان «همه می‌توانند داستان بنویسند» آمده است:

«شعار کتاب سرآشپز گوستیو در انیمیشن «موش سرآشپز» (Ratatouille) اینست: «هر کسی می‌تواند آشپزی کند». شعار نشریه «انشا و نویسندگی» هم این است: «هر کسی می‌تواند بنویسد». این اما فقط یک شعار نیست. یک تمرین عملی در کارگاه «تسهیل‌گری فلسفه برای کودکان» (دی ۱۳۹۳) با الهام از یک داستان فلسفی درباره آفرینش (از متن کتاب «ماجراهای ساینا») نشان داد افرادی که تاکنون داستان ننوشته‌اند و شاید خیلی وقت از آخرین نوشته‌شان می‌گذرد می‌توانند – اگر بخواهند – بنویسند و از قضا داستان‌های خوبی هم بنویسند.

جالب آنکه به جز دو نفر که سابقه داستان‌نویسی و چاپ داستان‌های خود را داشتند، بقیه شرکت‌کنندگان هیچ تجربه ای در این زمینه نداشتند. بر همین اساس از شرکت‌کنندگان در کارگاه مورخ ۲۵دی خواستیم داستانی را که در کارگاه ارائه داده بودند، با اعمال ویراست - و با حفظ اصالت و بداهت متن ارائه شده - جهت انتشار در ویژه‌نامه نشریه بفرستند. همراه با معرفی اولیه خود، که آیا تحصیلات و سابقه کار در زمینه معلمی و مربی‌گری کودکان دارند؟ آیا تا حال سابقه تمرین عملی برای نوشتن داستان داشته‌اند؟ نقطه شروع داستانی که ارائه داده‌اند، کجا بوده است؛ آیا این سوژه را از قبل در ذهن داشته‌اند، یا یک بداهه‌نویسی با الهام از داستان خوانده‌شده در کارگاه بوده است؟»

همچنین برای هر کدام از داستان‌ها، ارزیابی کوتاهی از لحاظ معیارهای داستان فلسفی توسط دکتر قائدی انجام شده است.

گزارش بخش‌هایی از کارگاه ۲۵ دی که مربوط به موضوع داستان فلسفی بوده و شامل ارزیابی داستان‌ها توسط خود شرکت‌کنندگان هم می‌شد، با عنوان «یک روز خوب با فلسفه و قصه» به قلم افسانه ایقانیان در این پرونده آمده است، که به دنبال آن متن ۱۲ داستان کوتاه از شرکت‌کنندگان در کارگاه آمده‌اند.

گفتگو با دكتر يحيی قائدی با عنوان «مواجهه با خودِ درون و دنیایِ پیرامون» درباره آموزه‌های نویسندگی در برنامه فلسفه برای کودکان هم در این شماره منتشر شده است.

«می‌نویسم، پس هستم» یادداشتی است به قلم فائزه رودی، دانشجوی دکترای فلسفه.

«ماجراهای ساینا» رمانی فلسفی برای پایه سوم و چهارم دبستان است که به همراه راهنمای «در جستجوی معنا» در این پرونده معرفی شده، چرا که متن داستانی از این کتاب در کارگاه فلسفه برای کودکان خوانده شده و محرک داستان‌های شرکت کنندگان کارگاه بوده است.

«چگونه یک داستان فلسفی بنویسیم؟» یادداشت دیگری است به قلم سحر سلطانی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، نویسنده و تسهیلگر برنامه P۴c.

