به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن حکم علی جنتی به محمدجعفر صافی به شرح زیر است:
«نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات رسانه ای جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به موجب این حکم به سمت «مدیرکل رسانههای خارجی» منصوب می شوید.
امید میرود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای شایسته و کارآمد در زمینه سیاستگذاری، بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی رسانهای، تقویت مبادلات رسانهای با سازمانهای منطقهای و بینالمللی و نظارت بر عملکرد رسانههای خارجی و موسسات خدمات رسان به آنان، اجرای سیاستهای تبلیغاتی و رسانهای در خارج از کشور و گسترش همکاریهای حرفهای میان رسانههای داخلی و خارجی و انجام سایر امور محوله موفق و موید باشید.»
لازم به ذکر است این انتصاب در حالی صورت میگیرد که تا پیش از این محمدمنصور کوشش عهدهدار مدیریت اداره کل مطبوعات خارجی بود.
