این گزارش از سلسله گزارشهای «معرفی و بررسی پروژه‌های نیمه تمام استانی» منتشر شده است. گفتنی است پیش از این دو پرونده «بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور» و «بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور» روی خروجی بخش استان‌های خبرگزاری مهر منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان به‌عنوان سومین منطقه پرباران کشور با دارا بودن ۱۲ درصد آب‌های جاری کشور از مناطق مهم کشورمان در حوزه آب است. پتانسیلی که ده‌ها سال است بدون استفاده رهاشده و مردم این استان منتظرند تا پروژه‌های سدسازی در این استان به بار بنشیند.

وضعیت خروج میلیاردها مترمکعب از استان لرستان در حالی است که عدم مهار آب‌ها در استان لرستان موجب چالش جدی در حوزه صنعت، کشاورزی و آب شرب دریکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور شده است.

این در حالی است که لرستانی‌ها سال‌ها با موضوع در دست اجرا بودن ۶ سد امیدوار نگه‌داشته شده‌اند تا این سدها روزی به بهره‌برداری برسد و علاوه بر اینکه اراضی کشاورزی‌شان را رونق دهد، آن‌ها را از بی‌آبی و بیکاری نجات بخشد.

استان لرستان در سومین منطقه پرباران کشور قرار دارد ولی هرساله شاهد خسارات ناشی از خشک‌سالی‌ها و کم‌آبی‌هاست چراکه مهار آب‌ها در این استان به‌رغم گذشت بیش از سه دهه از فعالیت سدسازی در کشور در حد صفر بوده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کل پروژه‌های سدسازی این استان نیز طی سال‌های گذشته به دلیل آنچه از سوی مسئولان کمبود اعتبار عنوان می‌شود یا متوقف‌شده یا به دلیل احداث سدی در بالادست عملاً بی‌نتیجه بوده است.

این وضعیت موجب شده که سهم لرستان از مهار آب‌ها در کشورمان تنها شش‌صدم درصد باشد، آماری که غفلت از این حوزه را فریاد می‌زند.

در این میان پروژه‌های سدسازی لرستان با نزدیک به ۱۰ سال قدمت آغاز عملیات اجرایی کاسه صبر مردم را لبریز کرده‌اند.

«حوضیان» ۱۱ ساله شد

نام پروژه: سد حوضیان

سال شروع پروژه: ۱۳۸۳

عمر پروژه: ۱۱ سال

میزان تاخیر پروژه نسبت به زمان اولیه: ۷ سال

میزان پیشرفت فیزیکی:۹۰ درصد

پیمانکار اولیه: جهاد حمزه

پیمانکار فعلی: جهاد حمزه

محل احداث: الیگودرز

کاربری و اهمیت پروژه: کشاورزی - تامین ۳۱.۲ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری سه هزار هکتار از اراضی پایین دست

سال تغییر کاربری احتمالی: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار پروژه: ندارد

چرایی تاخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبار

دستگاههای مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: شرکت آب منطقه ای لرستان

کل اعتبار هزینه شده برای پروژه تا کنون: ۷۱ میلیارد تومان

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه: ۲۰ میلیارد تومان

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در رابطه با اجرای سد حوضیان در شهرستان الیگودرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سد از سال ۸۳ در استان لرستان شروع شده است.

وی با بیان اینکه کاربری سد حوضیان الیگودرز کشاورزی است تصریح کرد: هم اکنون روند اجرای این پروژه از سوی پیمانکار فعال است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سد حوضیان الیگودرز تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار این سد تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

«کمندان» در کمند کمبود اعتبارات

نام پروژه: سد کمندان

سال شروع پروژه: ۱۳۸۳

عمر پروژه: ۱۱ سال

میزان تاخیر پروژه نسبت به زمان اولیه: ۷ سال

میزان پیشرفت فیزیکی: ۷۰ درصد

پیمانکار اولیه: عمران نیرو

پیمانکار فعلی: عمران نیرو

محل احداث: ازنا

کاربری و اهمیت پروژه: تامین آب شرب شهرستانهای ازنا و الیگودرز و آبی کردن دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم منطقه

سال تغییر کاربری احتمالی: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار پروژه: ندارد

چرایی تاخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبار

دستگاههای مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: شرکت آب منطقه ای لرستان

کل اعتبار هزینه شده برای پروژه تا کنون: ۷۰ میلیارد تومان

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه: ۸۰ میلیارد تومان

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در رابطه با اجرای سد کمندان ازنا اظهار داشت: این پروژه در راستای تامین آب شهرستانهای ازنا و الیگودرز در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این سد شش میلیون متر مکعب آب شرب مورد نیاز شهرستان ازنا را تامین می کند گفت: همچنین سد کمندان ۱۲ میلیارد متر مکعب از آب شرب شهرستان الیگودرز را تامین می کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان علت کندی و تاخیر در اجرای این پروژه را کمبود اعتبار و همچنین تعدد پروژه های بخش آب استان برشمرد.

سیفی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه آبیاری این سد نیز در دست اجرا است ادامه داد: شبکه سد کمندان هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی است.

بلاتکلیفی سدی که آب بروجرد را تامین می کند

نام پروژه: سد آبسرده

سال شروع پروژه: ۱۳۸۸

عمر پروژه: ۶ سال

میزان تاخیر پروژه نسبت به زمان اولیه: ۲ سال

میزان پیشرفت فیزیکی: ۲۵ درصد

پیمانکار اولیه: جهاد کوثر

پیمانکار فعلی: جهاد کوثر

محل احداث: بروجرد

کاربری و اهمیت پروژه: تامین آب شرب شهرستان بروجرد به میزان ۲۸ میلیون متر مکعب، کشاورزی ۵۰ هزار هکتار سطح زیرکشت اراضی، کنترل سیلاب

سال تغییر کاربری احتمالی: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار پروژه: ندارد

چرایی تاخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبار

دستگاههای مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: شرکت آب منطقه ای لرستان

کل اعتبار هزینه شده برای پروژه تا کنون:۱۴ میلیارد تومان

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه: ۱۲۰ میلیارد تومان

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در رابطه با اجرای این سد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سد در راستای تامین آب شهرستان بروجرد به میزان ۲۸ میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به اینکه در صورت بهره برداری از این سد بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی منطقه آبی می شوند عنوان کرد: همچنین جلوگیری و کنترل سیلاب نیز یکی دیگر از مشخصات اجرای این سد به شمار می آید.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه امسال برای اجرای این سد هشت میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است عنوان کرد: برای سال آینده نیز ۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای این سد پیش بینی شده است.

سیفی علت تاخیر و کندی در اجرای پروژه سد آبسرده شهرستان بروجرد را کمبود اعتبار و همچنین تعدد پروژه های بخش آب استان برشمرد.

اراضی چشم به راه آب «مروک»

نام پروژه: شبکه آبیاری سد مروک

سال شروع پروژه: ۱۳۸۸

عمر پروژه: ۶ سال

میزان تاخیر پروژه نسبت به زمان اولیه: ۴ سال

میزان پیشرفت فیزیکی: ۵۰ درصد

پیمانکار اولیه: شرکت پانیر فن ساز

پیمانکار فعلی: شرکت پانیر فن ساز

محل احداث: خرم آباد

کاربری و اهمیت پروژه: آبی کردن دو هزار هکتار از راضی کشاورزی منطقه

سال تغییر کاربری احتمالی: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار پروژه: ندارد

چرایی تاخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبار

دستگاههای مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: شرکت آب منطقه ای لرستان

کل اعتبار هزینه شده برای پروژه تا کنون: ۱۲ میلیارد تومان

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه: ۱۲ میلیارد تومان

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در رابطه با اجرای شبکه آبیاری سد مروک استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه سه پیمان برای اجرا داشته است.

وی با بیان اینکه پیمان اول این پروژه برای اجرای بند تنظیمی و همچنین کانال انتقال آب آن بوده است عنوان کرد: همچنین پیمان دوم این پروژه برای اجرای هشت کیلومتر کانال انتقال آب بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه هم اکنون پیمانکار سوم این پروژه در حال اجرای آن است عنوان کرد: با این وجود هنوز اعتباری طی امسال برای شبکه آبیاری سد مروک اختصاص پیدا نکرده است.

سیفی تصریح کرد: علت تاخیر در اجرای این پروژه و کندی آن کمبود اعتبارات و همچنین تعدد پروژه های بخش آب استان است.

راه ناتمام «ایوشان»

نام پروژه: شبکه آبیاری سد ایوشان

سال شروع پروژه: ۱۳۸۸

عمر پروژه: ۶ سال

میزان تاخیر پروژه نسبت به زمان اولیه: ۳ سال

میزان پیشرفت فیزیکی: ۳۰ درصد

پیمانکار اولیه: نقش آب گستر

پیمانکار فعلی: نقش آب گستر

محل احداث: خرم آباد

کاربری و اهمیت پروژه: تحت پوشش قرار دادن چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه

سال تغییر کاربری احتمالی: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار پروژه: ندارد

چرایی تاخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبار

دستگاههای مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: شرکت آب منطقه ای لرستان

کل اعتبار هزینه شده برای پروژه تا کنون: ۱۵ میلیارد تومان

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه: ۳۰ میلیارد تومان

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در رابطه با اجرای پروژه شبه آبیاری سد ایوشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علت عدم اجرای این پروژه کمبود اعتبار و همچنین تعدد پروژه های بخش آب استان برشمرد.

وی با بیان اینکه با وجود کمبود اعتبارات پیمکانکار پروژه فعال است ادامه داد: طی امسال هنوز اعتباری برای اجرای این پروژه به استان تخصیص داده نشده است.