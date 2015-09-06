به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا داداش زاده معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: تمامی شرکتهای ارائهدهنده اینترنت پرسرعت موظف شدهاند در مناطقی که به دلیل کمبود امکانات، دلایل فنی و یا سایر موانع، امکان ارائه سرویس به مشترکین را ندارند، فروش سرویس خود را متوقف کرده و اطلاعات این مراکز را در پایگاه اطلاعرسانی خود اعلام کنند.
وی گفت: معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تمام تعهدات شرکتهای ارائهدهنده اینترنت را بطور جدی پایش کرده و درصورت مشاهده هرگونه تخطی از مقررات، علاوه بر اعمال مقررات براساس پروانه شرکتها، آنها را به مراجع ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میکند.
به گزارش مهر، پیش از این نیز رگولاتوری در مورد کم فروشی در پهنای باند اینترنت از سوی برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، هشدار داده بود.
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