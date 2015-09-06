پیام معاون هنری وزیر ارشاد به جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیامی را به بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان صادر کرد.

در ابتدای پیام مرادخانی آمده است:

«سرعت تحولات و گستردگی ارتباطات در دنیای امروز، عرصه هنر را نیز متاثر و هر روز با طرح ها و ایده های نو رو به رو كرده است. آثار جدید با گذر از مرزها در هر نقطه از جهان قابل رویت است. تکنولوژی نوین نیز نقش خود را در فرآیند تحولات فزاینده موصوف بازی می‌کند و بعضا نگاه‌ها و ایده‌هایی در مقوله هنر طرح می‌شود که با اصول و قواعد مألوف گذشته متفاوت و گاه متناقض است. برخی تحولات جدید را تهدیدی برای فرهنگ و هنر بومی می‌دانند و در برابر آن موضع دارند و برخی نیز بدون توجه جدی به داشته‌های فرهنگی و هنری خویش، یکسره نوگرا گردیده اند. این دو رویکرد را می‌توان دو سوی رویکرد اعتدالی دانست که از یکسو به انزوای هنر بومی و ملی و از سوی دیگر به استحاله در جریان هنر جهان منتهی می‌شود. جوانانی که پای در مسیر هنر گذاشته‌اند می‌بایست با دانش و بینش عمیق و شناخت هنر ایرانی – اسلامی و پیوند آن با هنر معاصر، خطر انزوا و استحاله را برطرف کنند و پنجره‌ای از هنر بومی و ملی را به هنر جهانی و جهان هنر بگشایند و جلوه‌های هنر ملی را به ویژه در عرصه گسترده هنرهای تجسمی به نمایش گذارند. راهی که پیش از این نیز تجربه شده و هنرمندانی با شناخت هنر مدرن و بهره‌گیری از آن داشته‌های بومی و ملی خود را نیز به جهان معرفی کرده اند. آن جوانان برومند دیروز، امروز هنرمندان شاخص و ارزشمندی هستند که آثارشان با نشانه‌های بومی و ملی در عرصه بین‌المللی مخاطب فراوان دارد.»

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پیام خود به جشنواره تجسمی جوانان آورده است: «امروز نیز لازم است هنرمندان جوان در عهد جوانی، هنر بومی را با نگاه جهانی شناسایی و معرفی کنند. بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان، فرصتی است تا جوانان هنرمند چگونگی حضور مؤثر در جربان هنر معاصر را تجربه و زمینه حضور بیش از پیش هنر ایرانی – اسلامی را با مشخصه‌های بومی در هنر جهانی فراهم کنند. مشارکت و همراهی هنرمندان جوان در جشنواره بیست و دوم که با تلاش و همکاری دفتر هنرهای تجسمی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در شهر فرهنگی و تاریخی نیشابور، شهر حکیمان عمر خیام و عطار نیشابوری برگزار می‌ شود، قابل تقدیر است و اینجانب از عموم دست‌اندرکاران جشنواره اعم از هنری، اداری و دانشگاهی به ویژه استادان و داوران محترم صمیمانه سپاسگزارم و توفیق همه عزیزان را در ارائه خدمات شایسته و ماندگار به فرهنگ و هنر کشور به ویژه نسل جوان هنرمند مسئلت دارم.»

بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان با حضور ۱۹۰ هنرمند جوان از ۳۱ استان ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه جاری در نیشابور برگزار می شود.